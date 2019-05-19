İşlem tamam

Süper Lig'de altyapıdan gelen oyunculara en çok şans veren takımlar arasında yer alan Trabzonspor, bunun meyvelerini topluyor. Dün akşamki karşılaşmada da kendi akademisinden gelen oyuncular başroldeydi
. Filip Novak'ın attığı golde asisti yapan isim Abdülkadir Ömür oldu. İkinci golü Yusuf Yazıcı kaydederken pası Abdulkadir Parmak'tan aldı. Yusuf, Süper Lig'de 4 gol ve 2 asiste ulaştı. Ömür, 4 gol ve 9 asistlik performans sergiledi. Parmak ise ilk asistini yaptı.
UĞURCAN KALESİNDE DEVLEŞTİ
Trabzonspor'un ?23 yaşındaki kalecisi Uğurcan Çakır, başarılı performansını Beşiktaş maçında da sürdürdü. Genç eldiven ilk yarıda Burak Yılmaz'ın, ikinci yarıda ise Mirin'in vuruşlarında mutlak gole engel olarak, takımının geriye düşmesini önledi.
Uğurcan'ın, Kagawa'nın golünde ise yapacağı fazla bir şey yoktu.
ZORLUKLARI FIRSATA ÇEVİRDİK
Beşiktaş
maçının ardından sezonun değerlendirmesini yapması istenilen Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman şunları söyledi: "Bu ayak üstü konuşulacak bir konu değil. Türk spor kamuoyu yaşadığımız zorlukların farkında. Kamp döneminde, sezon içinde zorluklar yaşadık. Yönetim de bayağı zorluk yaşadı. Biz her problemi aşarak, zorlukları fırsata çevirmesini bildik. Oyuncularımız zorlukları aşmayı istememiş olsaydı asla başaramazdık. Yeri geldi 13-14 futbolcuyla idmana çıktık. Sahadaki oyuncularımız bunu mazeret olarak sunmadı. Geldiğimiz noktada ikinci aslan payı da taraftarların.
Bizi hep desteklediler. Son iç saha maçımızda onları evlerine mutlu bir şekilde gönderdiğimiz için biz de oldukça mutluyuz."
NOVAK'TAN AYNI TARİFE
Bu sezon Süper Lig'in en skorer sol beki olan Filip Novak, Beşiktaş ağlarını da boş geçmedi. Çek futbolcu, sağdan Abdülkadir'in yaptığı ortada kafayla takımını öne geçiren vuruşu yaparken, ligde 5 gol ve 2 asistlik performansa ulaştı. Novak, Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi 2-1 yendiği mücadelede de bordo-mavililerin ilk golünü kaydetmişti. Tecrübeli futbolcunun Süper Lig kariyerinde ise 8 gol var.
ŞAMPİYON TRABZONSPOR!
'Şampiyon Trabzonspor' mesajları sosyal medyada dünya gündemine oturdu. Türkiye'de, Twitter'ın en fazla atılan mesajı durumuna gelen paylaşım, dünya gündeminde de ilk 5'e girmeyi başardı