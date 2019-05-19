İşlem tamam

NOVAK'TAN

TRABZONSPOR

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de altyapıdan gelen oyunculara en çok şans veren takımlar arasında yer alan Trabzonspor, bunun meyvelerini topluyor.. Filip Novak'ın attığı golde asisti yapan isim Abdülkadir Ömür oldu. İkinci golü Yusuf Yazıcı kaydederken pası Abdulkadir Parmak'tan aldı. Yusuf, Süper Lig'de 4 gol ve 2 asiste ulaştı. Ömür, 4 gol ve 9 asistlik performans sergiledi. Parmak ise ilk asistini yaptı.Trabzonspor'un ?23 yaşındaki kalecisi Uğurcan Çakır, başarılı performansını Beşiktaş maçında da sürdürdü.Uğurcan'ın, Kagawa'nın golünde ise yapacağı fazla bir şey yoktu.Beşiktaşmaçının ardından sezonun değerlendirmesini yapması istenilen Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman şunları söyledi: "Bu ayak üstü konuşulacak bir konu değil. Türk spor kamuoyu yaşadığımız zorlukların farkında. Kamp döneminde, sezon içinde zorluklar yaşadık. Yönetim de bayağı zorluk yaşadı. Biz her problemi aşarak, zorlukları fırsata çevirmesini bildik. Oyuncularımız zorlukları aşmayı istememiş olsaydı asla başaramazdık.Bizi hep desteklediler. Son iç saha maçımızda onları evlerine mutlu bir şekilde gönderdiğimiz için biz de oldukça mutluyuz."Bu sezon Süper Lig'in en skorer sol beki olan Filip Novak, Beşiktaş ağlarını da boş geçmedi. Çek futbolcu, sağdan Abdülkadir'in yaptığı ortada kafayla takımını öne geçiren vuruşu yaparken, ligde 5 gol ve 2 asistlik performansa ulaştı. Novak, Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi 2-1 yendiği mücadelede de bordo-mavililerin ilk golünü kaydetmişti. Tecrübeli futbolcunun Süper Lig kariyerinde ise 8 gol var.'Şampiyon Trabzonspor' mesajları sosyal medyada dünya gündemine oturdu. Türkiye'de, Twitter'ın en fazla atılan mesajı durumuna gelen paylaşım, dünya gündeminde de ilk 5'e girmeyi başardı