15 futbolcunun ilk heyecanı

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray'ın kadrosunda bulunan 28 futbolcunun 15'i kariyerlerinde ilk kez Süper Lig'de şampiyonluk sevinci yaşadı. Aslan'daSüper Lig'de ilk kez şampiyonluk gördü. Galatasaray kaptanları Selçuk İnan ve Fernando Muslera ise ligde 5. kez şampiyonluk kupasını kaldırdı.Uluslararası şampiyon Galatasaray!Sezon içerisinde zaman zaman 11 yabancı ile sahaya çıkan G.Saray'da şampiyonluk kupasını 13 farklı ülkeden futbolcu havaya kaldıracak. Aslan'ın kadrosunda Fas'tan Japonya'ya 4 farklı kıtadan (Güney Amerika, Afrika, Asya, Avrupa) oyuncu bulunuyor.Emre Akbaba da koltuk değnekleriyle maça gelerek arkadaşlarıyla şampiyonluğu kutladı. Sahada çok renkli görüntüler oluştu.