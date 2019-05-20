Bursaspor evinde tarihi tersten yazdı!

Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor, Göztepe karşılaşmasıyla birlikte iç sahada bu sezon seyircisine veda etti. İzmir temsilcisi ile oynadığı mücadeleden golsüz eşitlikle ayrılan yeşil beyazlı ekibin böylelikle evindeki galibiyet hasreti de 4 maça çıktı. Bu sezon sahasında oynadığı son 10 maçta yalnızca 1 kez kazanan Bursa temsilcisi, aynı zamanda 1994/95 sezonu ile birlikte 18 takım ile oynanmaya başlanan Süper Lig tarihinde de en kötü iç saha performansını sergiledi. Bu sezon evinde oynadığı 17 lig maçında toplam 20 puan toplayabilen yeşil beyazlı ekip; 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyetle evindeki maçları kapattı. Bu süreçte yalnızca 14 kez gol sevinci yaşayabilen Bursa temsilcisi, kalesinde ise 16 gol gördü. Yeşil-beyazlılar Süper Lig'de takım sayısının 16'dan 18'e yükseltimesinin ardından hem puan hem galibiyet sayısı hem de attığı gol sayısı bakımından en kötü iç saha grafiğine imza attı.

Evindeki 17 maç sonunda Bursaspor bundan daha önce; 2007/08 sezonunda 25 puan toplarken, rakip fileleri de o sezon sadece 16 kez havalandırabildi. Aynı zamanda iç sahada o sezon alınan 6 galibiyet, bu sezonun ardından en az iç sahada galibiyet alınan dönem olarak kayıtlara geçti.

Bursaspor bu süreçteki evindeki en iyi performansına ise şampiyon olarak bitirdiği 2009/10 sezonunda imza attı. Şampiyonluk sezonunda yeşil beyazlı ekip, 17 iç saha maçından 43 puan çıkarırken; aynı zamanda 14 galibiyetle, tarihinde evinde en fazla galibiyet elde ettiği sezonu yaşadı. Bursaspor'un bu süreçte en fazla gol attığı sezon ise 43 gol ile 2014/15 sezonu oldu.