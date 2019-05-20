Ankaragücü 3 puanı 3 golle aldı

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Ankaragücü, Demir Grup Sivasspor'u 3-1 mağlup etti.

ANKARAGÜCÜ 3-1 DEMİR GRUP SİVASSPOR

24' Hadi Sacko

34' Tyler Boyd

50' Hector Canteros

61' David Braz

Maçtan dakikalar

24. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Bu dakikada gelişen ev sahip ekip atağında Kitsiou'nun pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Sacko, yerden düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0

34. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. İlhan Parlak topla son çizgiye kadar inerek meşin yuvarlağı ceza alanı içindeki Boyd'a çıkardı. Bu futbolcu da yerden bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-0

Karşılaşmanın ilk devresi, MKE Ankaragücü'nün 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu arada, iki takım oyuncuları ve hakemler, maçtan önce sahaya üzerinde "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun" pankartıyla çıktı.

İkinci yarı birazdan...