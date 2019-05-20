Ankaragücü 3 puanı 3 golle aldı

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Ankaragücü, Demir Grup Sivasspor'u 3-1 mağlup etti.
ANKARAGÜCÜ 3-1 DEMİR GRUP SİVASSPOR
24' Hadi Sacko
34' Tyler Boyd
50' Hector Canteros
61' David Braz
Maçtan dakikalar
24. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Bu dakikada gelişen ev sahip ekip atağında Kitsiou'nun pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Sacko, yerden düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0
34. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. İlhan Parlak topla son çizgiye kadar inerek meşin yuvarlağı ceza alanı içindeki Boyd'a çıkardı. Bu futbolcu da yerden bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-0
Karşılaşmanın ilk devresi, MKE Ankaragücü'nün 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Bu arada, iki takım oyuncuları ve hakemler, maçtan önce sahaya üzerinde "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun" pankartıyla çıktı.
İkinci yarı birazdan...