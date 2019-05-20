Hamza Hamzaoğlu: Soldado'nun pozisyonda topa gitme gibi bir niyeti yok

Hamza Hamzaoğlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, mutlak kazanmaları gereken bir maça çıktıklarını ifade etti.

Oyuna baştan tutunmaya çalıştıklarını belirten Hamzaoğlu, "Bugün mutlak kazanmamız gereken maçtı ama maalesef mağlup ayrıldık. Her ne kadar önümüzdeki hafta matematiksel olarak şansımız olsa da bugünkü maçın üzüntüsünü hepimiz yaşıyoruz." diye konuştu.

Hamzaoğlu, ikinci yarıda rakiplerine yapacakları baskıyla oyunu lehlerine çevirmeyi amaçladıklarını aktararak, "Oyunu baştan tutmaya çalıştık ve rakibimize ikinci yarıda yapacağımız baskılarla oyunu 3. bölgeye yıkıp olumsuz bir durumda hamle yaparak kazanmayı amaçlıyorduk. İstediğimiz şeyler penaltıya kadar gerçekleşti." değerlendirmesinde bulundu.

Penaltı kararını eleştiren Hamzaoğlu, şunları kaydetti:

"Biz de oyuncumuza ceza sahasına girdiği zaman hafif bir dokunuşla kendini yere at mı diyelim? Bugüne kadar böyle bir şey istemedik. Bize yapılanlara ne kadar isyan ediyorsak başkasının da hakkını alma düşüncesinde olmadık. Penaltı varsa zaten kendinizi atmayın diyoruz, haksız bir kazançla elde etmeyin diye telkinde bulunuyoruz. Yapacak bir şey yok, bu oyunun kuralları böyle. Biz yine dürüst oynamaya devam edeceğiz."

Hamzaoğlu, hakemin genel olarak maçı iyi yönettiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Hakem iyi maç yönetti ama 1-2 pozisyonda sıkıntı var. VAR hakemi, o pozisyonda hakemi ısrarla çağırıyorsa Sunu'nun kendini yere atmayıp omuzla darbe aldığı pozisyonda da çağırması gerekiyor. Bizim isyanımız buna. Hz. Mevlana'nın çok sevdiğim bir sözü vardır, 'Körler çarşısında ayna satma, sağırlar çarşısında gazel atma' diye. Soldado'nun pozisyonda topa gitme gibi bir niyeti yok, topa da dokunmuyor. İkisi de topa hamle yapıyor ve ikisi de ıskalıyor. Niye bu cezayı bu tarafa bu kadar ağır şekilde veriyorsunuz."

Bu seneki futbol ortamından hiç kimsenin memnun olmadığını savunan Hamzaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu seneki futbol ortamından hiçbirimiz memnun değiliz. Kazanmış olsak da bunu söylerdik. Futbol ortamında hep birlikte futbolun paydaşları olarak bu gidişata 'dur' denmesi lazım. Hata mutlaka olacaktır ama herkesin biraz daha dikkatli olması lazım."

Bir basın mensubunun Rashad Muhammed'in maçta neden oynatılmadığı sorusu üzerine Hamzaoğlu, şunları kaydetti:

"Bu konu aile içinde kalması gereken bir konuydu ama size kadar gelmiş. Rashad, davranışlarından, takıma uyum sağlamadığından dolayı kadro dışı bırakıldı. Bundan önceki maçlarda da kazanmış olduğumuz karşılaşmalarda bile soyunma odasında sevinmiyordu. Arkadaşlarıyla bir türlü aidiyet duygusunu yakalamadı. En son yaptığı davranış nedeniyle kendisini antrenmandan çıkardım ve kadroya almadım. Bu maç için böyle bir karar aldım."