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Hazine ve Maliye Bakanlığından 'ın sözlerine yalanlama

Basın Müşaviri Mehmet Ali Berber, Galatasaray İkinci Başkanı 'ın, "Sayın ile görüştüm ve Türk futboluna önemli katkılar yapılacağını söyledi. İnşallah ay başında banka düzenlemeleriyle Türk futbolu rahat bir nefes alacak. Sürekli bankalardayım. Neredeyse Ziraat Bankası'nın kadrosuna alınacaktım." sözlerini yalanladı.

Giriş Tarihi: 20.5.2019 23:39 Güncelleme Tarihi: 20.5.2019 23:42
Hazine ve Maliye Bakanlığından Abdurrahim Albayrak'ın sözlerine yalanlama

TRT Spor canlı yayınında açıklamalarda bulunan Galatasaray ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, "Sayın Berat Albayrak ile görüştüm ve Türk futboluna önemli katkılar yapılacağını söyledi. İnşallah ay başında banka düzenlemeleriyle Türk futbolu rahat bir nefes alacak. Sürekli bankalardayım. Neredeyse Ziraat Bankası'nın kadrosuna alınacaktım." dedi.

Albayrak'ın bu sözlerine Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yalanlama geldi.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama yayımlayan Hazine ve Maliye Bakanlığı Basın Müşaviri Mehmet Ali Berber, "Sn. Bakanımız Berat Albayrak'a atfen dile getirilen bu tür sözler doğru değildir. Sn. Bakanımızın ve Bakanlığımızın kulüplerin finansal süreçleri ile ilgili bir tasarrufu yada yönlendirmesi yoktur. Bu süreçler kulüpler ile ilgili bankalar arasında yürütülmektedir." ifadelerini kullandı

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Hazine ve Maliye Bakanlığından Abdurrahim Albayrak'ın sözlerine yalanlama
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