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Şampiyon transferde ne yapacak? İşte Galatasaray haberleri...

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan transferde de gözleri üzerine çevirecek. Gelecek sezon Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray'ın gündemi de yoğun geçecek. Savunma, orta saha ve forvet hattına takviye yapmayı planlayan Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan bazı isimleri sizler için derledik...

Giriş Tarihi: 20.5.2019 09:00 Güncelleme Tarihi: 20.5.2019 09:01
Şampiyon Galatasaray transferde ne yapacak? İşte Galatasaray transfer haberleri...

DOUGLAS

gelecek sezon hem Avrupa'da hem Türkiye'de ses getirecek güçlü bir kadro için çalışmalarını sürdürüyor.

Sağ beke Mariano'nun alternatifi olacak bir oyuncu arayan yönetime Fatih Terim, Sivasspor'un Barcelona'dan kiraladığı Douglas'ın alınmasını istedi.

Brezilyalı oyuncunun sağ kulvarı çok iyi kullanması bir kanat oyuncusu gibi oynaması, Terim'in onu istemesine neden oldu. Galatasaray'ın gelecek hafta 28 yaşındaki Sambacı'yı satın alma opsiyonuyla kiralamak için Katalan kulübüne başvuracağı belirtildi.

Bu arada Douglas olmadığı takdirde Galatasaray'ın Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Şener ile masaya oturacağı öğrenildi.

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Şampiyon Galatasaray transferde ne yapacak? İşte Galatasaray transfer haberleri...
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