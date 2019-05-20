Tartışmasız 1 numara: Fernando Muslera

BELHANDA

SNEİJDER'İ

BUGÜN NELER OLDU

Uruguaylı eldiven, kötü başladığı sezonu mükemmel bitirdi. Ligin ikinci yarısında kalesinde en az gol gören kaleci olan Muslera şampiyonlukta başrolü oynadı. Selçuk İnan'la birlikte takım kaptanlığı yapan ve dünkü Başakşehir maçında pazubandı takan Uruguaylı 1 numara, 8 sezonluk Galatasaray kariyerinde 13 kupa kaldırdı. 5 lig şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası ve 4 TFF Süper Kupa sevinci yaşayan Muslera, en çok kupa (13) kazanan yabancı futbolcu olarak hem sarı-kırmızılı kulüpte hem de Türk futbolunda tarihe geçti. Muslera şampiyonluk sayısını da 18 yıldır Fenerbahçe'nin kadrosunda yer alan meslektaşı Volkan Demirel'le eşitledi.2017 yazında Sneijder'den 10 numaralı formayı devralan Younes Belhanda uzun süre Hollandalı yıldızın gölgesinde kalmıştı. Ligin ikinci yarısında Trabzon, Kasımpaşa, Erzurum maçlarında attığı gollerle taraftarın kalbine giren Belhanda, sarı-kırmızılı formayla ligde üst üste 2. kez mutlu sona ulaştı. 4 buçuk sene Galatasaray'da oynayan Sneijder de Belhanda gibi 2 şampiyonluk görmüştü.