50 bin Euro’luk keşif!

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Ocak ayında Slovenya'nın Domzale takımından 50 bin Euro karşılığında Çaykur Rizespor'a transfer olan Melnjak, gösterdiği performans sonrası kariyerinde ilk kez Hırvatistan Milli Takımı'na davet edildi.Adı şimdiden transferde geçmeye başlayan Melnjak'ın Çaykur Rizespor ile 1 sezon daha sözleşmesi bulunuyor. Öte yandan Beşiktaşlı Vida da 2018 Dünya Kupası'nı finalde kaybeden Hırvatistan'dan davet alan başka Süper Lig oyuncusu oldu. Söz konusu maçlarda Hırvatistan, Tunus ve Galler ile karşılaşacak.