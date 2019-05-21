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50 bin Euro’luk keşif!

’un devre arasında Slovenya’nın Domzale takımından 50 bin Euro’ya aldığı sol bek Melnjak, yeşil-mavili forma ile gösterdiği performansla Hırvatistan ’na çağrıldı

TANER KARAMAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 21.5.2019
50 bin Euro’luk keşif!
Ocak ayında Slovenya'nın Domzale takımından 50 bin Euro karşılığında Çaykur Rizespor'a transfer olan Melnjak, gösterdiği performans sonrası kariyerinde ilk kez Hırvatistan Milli Takımı'na davet edildi. 26 yaşındaki futbolcu, Okan Buruk yönetiminde 15 lig maçında 4 gol atıp, 2 gol pası verirken, Fenerbahçe'ye karşı iki gol atmış, Beşiktaş'a karşı da bir gol pası vermişti. Adı şimdiden transferde geçmeye başlayan Melnjak'ın Çaykur Rizespor ile 1 sezon daha sözleşmesi bulunuyor. Öte yandan Beşiktaşlı Vida da 2018 Dünya Kupası'nı finalde kaybeden Hırvatistan'dan davet alan başka Süper Lig oyuncusu oldu. Söz konusu maçlarda Hırvatistan, Tunus ve Galler ile karşılaşacak.
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