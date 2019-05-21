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5 eksikle çalıştı

, Akhisarspor maçının hazırlıklarını 5 eksikle sürdürdü.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 21.5.2019 21:55
Atiker Konyaspor 5 eksikle çalıştı

Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü ve son hafta maçında sahasında Akhisarspor'u konuk edecek olan Atiker Konyaspor, yaptığı tek antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. 6'ya 3 ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi.

Antrenmana takımdan ayrı çalışan ve tedavilerine devam edilen Ali Çamdalı, Moryke Fofana, Leonard Zuta, Petar Filipovic, Mustapha Yatabare katılmazken, Ömer Ali Şahiner takımla birlikte çalıştı.

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Atiker Konyaspor 5 eksikle çalıştı
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