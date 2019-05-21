Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Fenerbahçe, 8 ay 4 gün sonra İstanbul dışında kazandı

, 8 ay 4 gün sonra dışında kazandı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u Moses'in golüyle deplasmanda 1-0 mağlup eden , ligde tam 8 ay 4 gün sonra dışında maç kazanmayı başardı. Sarı-lacivertliler, aynı zamanda 2019'da da ilk kez İstanbul dışında bir maçta galibiyete uzanmayı başardı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 21.5.2019 12:20
Fenerbahçe, 8 ay 4 gün sonra İstanbul dışında kazandı

Süper Lig'in 33. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, puanını 43 yaparken, ligde de 8. sıraya yükselmeyi başardı. Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla birlikte Süper Lig'de tam 8 ay 4 gün sonra İstanbul dışında maç kazandı.

16 Eylül 2018 tarihinde Konyaspor'u deplasmanda Eljif Elmas'ın golüyle 1-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, o tarihten bu yana İstanbul dışında galibiyet yüzü görememişti. Konyaspor galibiyetinin ardından, deplasmanda 7.5 ay sonra kazanan ve Kasımpaşa'yı 3-1'le geçen Ersun Yanal'ın ekibi, Erzurumspor galibiyetiyle birlikte İstanbul dışındaki kötü seriyi de 8 ay 4 gün sonra sonlandırmış oldu.

Ersun Yanal'ın ilk galibiyeti!

Philip Cocu döneminde Konyaspor deplasmanında galip gelen ve sonrasında dış sahada kazanamayan Fenerbahçe, Erwin Koeman'la da deplasman galibiyeti elde edememişti. Göreve 16. haftada oynanan BB Erzurumspor maçıyla gelen Ersun Yanal'la birlikte ligin ikinci yarısında düşme hattından çıkan ve 8. sıraya kadar yükselen sarı-lacivertliler, tecrübeli teknik adam döneminde de deplasman maçlarında sorun yaşamaya devam etti.

Ersun Yanal yönetiminde çıktığı 18 lig maçında 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Fenerbahçe, deplasmanda ise 2 kez kazanabildi. 31. haftada Kasımpaşa deplasmanında 3-1 kazanan sarı-lacivertliler, Yanal'la birlikte İstanbul dışındaki ilk galibiyetini de Erzurum deplasmanında elde etmeyi başardı. 8 ay 4 gün sonra İstanbul dışında kazanmayı başaran Fenerbahçe, bu sezon da ilk kez 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ettikten sonra taraftarı önünde Akhisarspor'u 2-1 yenen sarı-lacivertliler, BB Erzurumspor karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetle son 3 maçta 9 puan toplayarak ligde 8. sıraya yükselmeyi başardı.
21.05.2019 11:17:46 TSI
NNNN

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Maxis Yenilikçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun ilk yatırımı Kolay İK’ya oldu
Maxis Yenilikçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun ilk yatırımı Kolay İK’ya oldu
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe, 8 ay 4 gün sonra İstanbul dışında kazandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN