Galatasaray için flaş transfer iddiası: 'Belhanda satıldı'

Galatasaray'da şampiyonluğun ardından yaprak dökümü başlıyor... İddiaya göre Galatasaray'da ligin ikinci yarısı etkili bir futbol oynayan Younes Belhanda ile yollar ayrılıyor. Hatta Belhanda'nın transferi için anlaşmanın sağlandığı, yakın zamanda açıklanacağı bile iddia edildi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 21.5.2019 08:51Güncelleme Tarihi: 21.5.2019 08:56
Galatasaray'da ikinci yarının yıldızlarından Younes Belhanda için flaş bir iddia orta atıldı! Faslı yıldızın takımdan ayrılacağı hatta transfer anlaşmalarının dahi yapıldığı belirtildi! Gelin yaşananlara ve o transfer iddiasına birlikte bakalım...