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için flaş transfer iddiası: ' satıldı'

'da şampiyonluğun ardından yaprak dökümü başlıyor... İddiaya göre Galatasaray'da ligin ikinci yarısı etkili bir futbol oynayan Younes ile yollar ayrılıyor. Hatta Belhanda'nın transferi için anlaşmanın sağlandığı, yakın zamanda açıklanacağı bile iddia edildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21.5.2019 08:51 Güncelleme Tarihi: 21.5.2019 08:56
Galatasaray için flaş transfer iddiası: 'Belhanda satıldı'

'da ikinci yarının yıldızlarından Younes için flaş bir iddia orta atıldı! Faslı yıldızın takımdan ayrılacağı hatta transfer anlaşmalarının dahi yapıldığı belirtildi! Gelin yaşananlara ve o transfer iddiasına birlikte bakalım...

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Galatasaray için flaş transfer iddiası: 'Belhanda satıldı'
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