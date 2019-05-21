Galatasaray'da son dakika transfer haberleri! Arda Turan geri mi dönüyor? Babel imza attı mı?

Bu sezon hem Ziraat Türkiye Kupasını hem de Süper Lig şampiyonluğunu elde eden Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri de gelmeye başladı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında doğrudan mücadele edecek Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Ryan Babel ile anlaşan sarı kırmızılılar Onyekuru'nun yerini doldurmayı amaçlıyor. Everton'dan kiralık olarak gelen Henry Onyekuru'nun bu sezon Bayern Münih'e transfer olması bekleniyor. Ayrıca Fatih Terim, eski öğrencisi Bruma'nın da kiralanmasını istedi. Arda Turan Galatasaray'a transfer olacak mı? İşte çok konuşulan transfer iddiasının son dakika perde arkası...