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'da transfer haberleri! geri mi dönüyor? Babel imza attı mı?

'dan transfer haberleri üst üste geliyor! Takvim Gazetesi'nin haberine göre Galatasaray, eski yıldızı 'ı transfer edebilir. Bilindiği gibi Euro 2016 macerasında Arda Turan ile Fatih Terim arasında kriz yaşanmış, ikili bir daha eskisi gibi olmamıştı. İddialara göre Arda Turan, Fatih Terim'den özür dileyerek yeni sezonda Galatasaray forması giyecek; sarı kırmızılılar ayrıca bir dönem Beşiktaş forması da giyen Hollandalı golcü ile de 2 yıllığına anlaştı! İşte son dakika Galatasaray transfer haberlerinin detayları...

Giriş Tarihi: 21.5.2019 09:46
Galatasaray'da son dakika transfer haberleri! Arda Turan geri mi dönüyor? Babel imza attı mı?

Bu sezon hem Ziraat Türkiye Kupasını hem de Süper Lig şampiyonluğunu elde eden 'dan transfer haberleri de gelmeye başladı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında doğrudan mücadele edecek Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. ile anlaşan sarı kırmızılılar Onyekuru'nun yerini doldurmayı amaçlıyor. Everton'dan kiralık olarak gelen Henry Onyekuru'nun bu sezon Bayern Münih'e transfer olması bekleniyor. Ayrıca Fatih Terim, eski öğrencisi Bruma'nın da kiralanmasını istedi. Galatasaray'a transfer olacak mı? İşte çok konuşulan transfer iddiasının son dakika perde arkası...

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Galatasaray'da son dakika transfer haberleri! Arda Turan geri mi dönüyor? Babel imza attı mı?
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