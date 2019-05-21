Hüseyin Eroğlu: "Ligin en dikkat çekici takımı olmayı başardık"

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, son iki sezonda 50 kişilik kadrolarının yüzde 54'ünün altyapılarından yetişen oyunculardan oluştuğunu belirtti.

Bu oyunculardan en az 4'ünün her müsabakada ilk 11'de sahaya çıktığını bildiren Eroğlu, "Ligde en fazla süre alan 5 oyuncumuzun 3'ü öz kaynak futbolcusu. Bir yandan yarışıp, bir yandan bu projeyi uygulamaya koymak, gençlerimize duyduğumuz güvenin eseri." ifadelerini kullandı.

Eroğlu, kulüp olarak tüketen bir futbol anlayışından üreten bir yapıya doğru yol aldıklarını, 30 milyon genç nüfus arasından dünya çapından yıldızlar çıkarma yolunda ilerlediklerini, 17 milyonluk Hollanda ve 10 milyonluk Portekiz'in başardığını kendilerinin de başaracağını belirtti.

Türk futbolundaki temel sorunun sürdürülebilirlik olduğunu, sürdürülebilir olmanın ilk şartının sistemin kendi gelirlerini oluşturması olduğunu bildiren Eroğlu, şunları kaydetti:

"Sonuç değil, süreç odaklıyız. Sonuçta play-off'a kalamadık ancak geride kalan 34 haftaya baktığımızda iyi işler yaptığımızı görüyoruz. 13 maç gol yemedik, 14 hafta kaybetmedik, son 5 sezonun en yüksek galibiyet sayısına ve puanına ulaştık, her maç 114 kilometre koşu ortalaması yakaladık, sekiz gencimize forma verdik. Giresunspor maçında direkten dönen 3 toptan biri gol olsa bugün başka şeyler konuşacaktık."

Eroğlu, 2017-2018 sezonunda ilk 11'de forma giyen 7 futbolcunun takımdan ayrıldığını, bazı futbolculardan sakatlıkları nedeniyle hedefledikleri verimi alamadıklarını belirterek, "Küme düşen üç takıma yedi puan verdik. Bu olumsuzluklara rağmen iddiamızı dördüncü kez son maça kadar taşıdık. Bence ligin en dikkat çekici takımı olmayı başardık." ifadelerini kullandı.