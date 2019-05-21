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BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olurken herkesi yıkan bir sakatlık yaşanmıştı. Oyuna 62. dakikada dahil olan Emre Akbaba, 67. dakikada Samudio ile girdiği ikili mücadelede ayağına darbe alınca kaval kemiği kırılmış ve ameliyat olmuştu. Büyük bir centilmenlik örneği gösteren Paraguaylı futbolcu, Emre Akbaba'yı ziyaret etti. Samudio, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "En kısa sürede sahalara daha güçlü dönmesini diliyorum" mesajını verdiTFF 2. Lig'de play-off yarı final rövanş maçları bugün yapılacak. Kırmızı Grup'ta Fatih Karagümrük'ün deplasmanda 1-0 yenildiği Manisa Büyükşehir Belediyespor ile oynayacağı rövanş maçı saat 16:00'dan itibaren A Spor'dan naklen yayınlanacak. Diğer eşleşmede ise Sarıyer-Sakaryaspor karşılaşacak. İlk maçı konuk ekip 4-0 kazanmıştı. Final mücadelesi ise tarafsız sahada olacak.A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 8 Haziran'da Fransa ile Konya'da yapacağı maçın biletleri, genel satışa çıkarılmasından kısa süre tükendi. TFF'den yapılan açıklamada "taraftarkulubu. tff.org" sitesi üzerinden gerçekleştirilen satışta biletlerin tükendiği bildirilirken, "Karşılaşmaya gösterilen yoğun ilgiden dolayı başta Konya halkı olmak üzere tüm futbolseverlere teşekkür ederiz" denildi. Türkiye-Fransa maçı Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak.Ankara'da 1 Haziran 2019'da yapılacak Türkiye Futbol Federasyonu Seçimli Olağan Genel Kurulu öncesi başkanlığa adaylığını açıklayan Nihat Özdemir'e destek sürüyor. Daha önce TFF 3. Lig kulüp başkanlarını iftarda ağırlayan Özdemir, dün de Limak Eurasia Hotel'de TFF 1. Lig kulüp başkanları ile oruç açtı. Yemekte konuşan Nihat Özdemir, başkanlığa aday olduğunu yineledi. Kulüp başkanları, "Alt liglerdeki takımlara her zaman desteğini gösterdi. Kendisinin başkan olmasını destekliyoruz" diye konuştular.