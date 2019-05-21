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Trabzonspor gençlerden vazgeçmiyor

Genç kadrosunu yine gençlerle takviye etmek isteyen bordo-mavili yönetim ’den ile anlaştı

YUNUS EMRE SEL Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 21.5.2019
Trabzonspor gençlerden vazgeçmiyor
Trabzonspor gelecek sezon bir yandan iddialı kadro kurmak bir yandan da geleceğe yatırım yapmak için çaba sarf ediyor. Marsilya'nın ikinci takımında forma giyen kanat oyuncusu Yusuf Sarı için hem kulübü hem de kendisi ile her konuda anlaşmaya varan bordo-mavililer, Eskişehirspor'la sözleşmesi biten sağ kanat oyuncusu Fıratcan Üzüm ile de ön protokol imzaladı. Bu arada Yusuf Sarı'nın gelecek hafta Trabzon'a gelmesinin planlandığı ortaya çıktı. Ancak Marsilya'nın, oyuncunun bir sonraki satışından pay istediği için görüşmelerin sürdüğü belirtildi.
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Trabzonspor gençlerden vazgeçmiyor
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