Trabzonspor gençlerden vazgeçmiyor

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Trabzonspor gelecek sezon bir yandan iddialı kadro kurmak bir yandan da geleceğe yatırım yapmak için çaba sarf ediyor. Marsilya'nın ikinci takımında forma giyen kanat oyuncusuEskişehirspor'la sözleşmesi biten sağ kanat oyuncusuBu arada Yusuf Sarı'nın gelecek hafta Trabzon'a gelmesinin planlandığı ortaya çıktı. Ancak Marsilya'nın, oyuncunun bir sonraki satışından pay istediği için görüşmelerin sürdüğü belirtildi.