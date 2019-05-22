Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Akhisarspor'da 4 ayrılık

'da 4 ayrılık

Spor Toto Süper Lig'den düşen 'da birçok futbolcu yol ayrımında. Yeşil siyahlılarda , , ve 'nun takımdan ayrılması gündemde.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 22.5.2019 14:39
Akhisarspor'da 4 ayrılık

Süper Lig'de 4 sezondur Akhisar'da forma giyen Aykut Çeviker'in henüz lig sona ermeden Sivasspor'la söz kestiği iddia edildi. Aykut'un Akhisarspor'la 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Sakatlığı yüzünden ilk yarıdan beri forma giyemeyen kadronun sembol isimlerinden Mustafa Yumlu'nun adı yeni sezon öncesi Antalyaspor ile anılıyor. Mustafa, sezon sonu serbest kalacak.

Yine sözleşmesi sona erecek kaleci Fatih Öztürk de aylardır Galatasaray ve Beşiktaş'ın radarında.

Elvis Manu için Trabzonspor devreye girerken oynadığı 40 maçta ligde 7, kupada 2, UEFA Avrupa Ligi'nde de 1 gol atan Hollandalı futbolcu da teklife sıcak bakıyor.

Süper Lig'deki 14 yabancı kontenjanını 1'inci Lig'de 6'ya düşürmek zorunda olan yönetim, sözleşmesi süren yerlilere de lig şartlarına göre yeni kontratlar önerecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Akhisarspor'da 4 ayrılık
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN