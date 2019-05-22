Akhisarspor'da 4 ayrılık

Süper Lig'de 4 sezondur Akhisar'da forma giyen Aykut Çeviker'in henüz lig sona ermeden Sivasspor'la söz kestiği iddia edildi. Aykut'un Akhisarspor'la 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Sakatlığı yüzünden ilk yarıdan beri forma giyemeyen kadronun sembol isimlerinden Mustafa Yumlu'nun adı yeni sezon öncesi Antalyaspor ile anılıyor. Mustafa, sezon sonu serbest kalacak.

Yine sözleşmesi sona erecek kaleci Fatih Öztürk de aylardır Galatasaray ve Beşiktaş'ın radarında.

Elvis Manu için Trabzonspor devreye girerken oynadığı 40 maçta ligde 7, kupada 2, UEFA Avrupa Ligi'nde de 1 gol atan Hollandalı futbolcu da teklife sıcak bakıyor.

Süper Lig'deki 14 yabancı kontenjanını 1'inci Lig'de 6'ya düşürmek zorunda olan yönetim, sözleşmesi süren yerlilere de lig şartlarına göre yeni kontratlar önerecek.