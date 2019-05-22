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'tan Sivasspor'a kötü haber

'in 33. haftasında oynanan Göztepe maçında sakatlanan 'un 24 yaşındaki oyuncusu 'ın kaburgasında çatlak ve kıkırdak hasarı oluştuğu bildirildi. Genç oyuncu cuma günü ameliyat olacak.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 22.5.2019 22:08
Emre Kılınç'tan Sivasspor'a kötü haber

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe ile yapılan maçta sakatlanan Demir Grup Sivasspor'un genç oyuncusu Emre Kılınç'ın kaburgasında çatlak ve kıkırdak hasarı oluştuğu bildirildi.

Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, Emre Kılınç'ın sağlık durumu hakkında bilgi verildi.

24 yaşındaki orta saha oyuncusunun, ligin 32. haftasındaki Göztepe maçında rakibiyle girdiği ikili mücadele sırasında aldığı darbeyle 7'nci kaburgasında çatlak ve kıkırdak hasarı oluştuğunun aktarıldığı açıklamada, "Oyuncumuz ayrıca daha önceki sporcu fıtığı rahatsızlığı nedeniyle ameliyata yönlendirildi. Emre, cuma günü sabah Fulya Acıbadem Hastanesinde ameliyat olacak. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, en kısa sürede eski sağlığına kavuşmasını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.

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Emre Kılınç'tan Sivasspor'a kötü haber
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