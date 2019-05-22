Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Fatih Karagümrük ve Sakaryaspor finalde

ve finalde

Giriş Tarihi: 22.5.2019
Fatih Karagümrük ve Sakaryaspor finalde
TFF 2. Lig play-off yarı final ilk maçında Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne deplasmanda 1-0 yenilen Fatih Karagümrük, evindeki rövanşı 2-0 alarak adını son ikiye yazdırdı. İstanbul ekibinin gollerini Erkan Zengin ve Çağrı Ortakaya kaydetti. Diğer maçta ise Sakaryaspor, 4-0 kazandığı ilk karşılaşmanın rövanşında Sarıyer'le deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Ev sahibi ekipte 66. dakikada Nuri Fatih Aydın kırmızı kart gördü. Fatih Karagümrük ile Sakaryaspor arasındaki final maçı 28 Mayıs Salı günü oynanacak.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Fatih Karagümrük ve Sakaryaspor finalde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN