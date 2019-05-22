Fatih Karagümrük ve Sakaryaspor finalde

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TFF 2. Lig play-off yarı final ilk maçında Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne deplasmanda 1-0 yenilen Fatih Karagümrük, evindeki rövanşı 2-0 alarak adını son ikiye yazdırdı. İstanbul ekibinin gollerini Erkan Zengin ve Çağrı Ortakaya kaydetti. Diğer maçta ise Sakaryaspor, 4-0 kazandığı ilk karşılaşmanın rövanşında Sarıyer'le deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Ev sahibi ekipte 66. dakikada Nuri Fatih Aydın kırmızı kart gördü. Fatih Karagümrük ile Sakaryaspor arasındaki final maçı 28 Mayıs Salı günü oynanacak.