Fenerbahçe'yi o yüzden reddetti! Ryan Babel'in Galatasaray'a maliyeti...

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Ryan Babel'le ilgili sorulara, "İmza atıldı-atılmadı bir şey söyleyemem. Bir hafta sonra çalışmalar başlayacak" yanıtını verse de Hollandalı yıldızın sarı-kırmızılı takıma transferi kesinlik kazandı. Devre arasında Londra'ya giden Babel'in İstanbul'daki evini boşaltmadığı ortaya çıktı. Fulham küme düşünce boşa çıkan 32 yaşındaki oyuncuya Fenerbahçe de teklif yaptı. Ancak FFP kıskacındaki sarı- lacivertliler, Babel için menajeri Winny Haatrecht'ın istediği 2.5 milyon Euro imza parasını vermeyi kabul etmedi.

MALİYETİ 3.5 MİLYON EURO

G.Saray bonservisi elindeki Babel'e 2.5 milyon Euro imza parası verince transferde ezeli rakibine çalım attı. 2.2 milyon Euro garanti paradan 2 yıllık sözleşme imzalayan Babel'in imza parası ile G.Saray'a bir sezonluk maliyeti 3.5 milyon Euro olacak.

BÜYÜK KUTLAMA CUMARTESİ

Başakşehir'i devirerek ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, kupasına cumartesi günü kavuşuyor. Cuma günü 21.00'de Sivas ile deplasmanda karşılaşacak olan sarı-kırmızılı ekip, bir gün sonra da Türk Telekom Stadı'nda düzenlenecek özel bir kutlamayla akşam 19.05'te taraftarıyla kupasını kaldıracak. Maç gününün açıklanmasıyla birlikte şampiyonluk şöleni için hazırlığa başlayan yönetimin, stadyumda verilecek konser için de sanatçılarla görüşme halinde olduğu kaydedildi.

ASLAN FARKLA AVANTAJLI

Galatasaray Doğa Sigorta, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk müsabakasında konuk ettiği Gaziantep Basketbol'u 79-61 mağlup ederek, seride 1-0 öne geçti. Webster 16, Caner Erdeniz de 13 sayıyla galibiyetin mimarları oldu. İki galibiyete ulaşacak ekibin yarı finale yükseleceği serinin ikinci maçı, Gaziantep Basketbol'un ev sahipliğinde cumartesi günü oynanacak.