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'dan Dünya Kupası kararı

, ilk kez 48 takımla yapılması planlanan 'nın ayrıntılı ve etraflı çalışmaların ardından rafa kaldırıldığını ve turnuvanın 32 takımla organize edileceğini açıkladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 22.5.2019 23:59 Güncelleme Tarihi: 23.5.2019 00:00
FIFA'dan Dünya Kupası kararı

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 2022 Dünya Kupası'nın 48 takımla yapılması planından vazgeçti.

FIFA'dan yapılan açıklamada, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nın komşu ülkelerin ve tüm paydaşların dahil edilmesiyle ilk kez 48 takımla organize edilmesi planının ayrıntılı ve etraflı çalışmaların ardından rafa kaldırıldığı kaydedildi.

2022 Dünya Kupası'nın başta planlandığı gibi 32 takımla düzenleneceği ve 5 Haziran'daki FIFA Kongresi'nde farklı bir öneri getirilmeyeceği aktarıldı.

2022 FIFA Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde Katar'da düzenlenecek.

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