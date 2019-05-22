Fikret Orman: Futbolumuzun değerini yükseltmeliyiz

Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Swissotel'de düzenlenen Kulüpler Birliği Vakfı'nın iftarında konuştu. Galatasaray'ın yer almadığı toplantıda Orman'dan satır başları şöyle:
Bu sezon VAR sistemi devreye girmesine rağmen, sürekli hakemleri konuştuk. Futbol için en önemli unsurların başında adil yönetim gelir. Sporseverlerin maçlara ilgisi, adil yönetim ile artar. Yaşanan hataların, inşallah VAR sistemindeki hataların düzelmesiyle sona ermesini temenni ediyoruz.
Türkiye futbola aşık bir ülke. Yurt dışında maçlara gittiğimizde bunu kolayca görebiliyoruz. Özellikle Avrupa maçlarında takımlarımızı yalnız bırakmadığımız için herkes bunu görebiliyor.
Ligimizin yayıncı kuruluşu beIN birçok ülkede yayınlanıyor. Yayıncı kuruluşa destekçi olmalıyız. İngiltere'de son hafta şampiyonluk maçı, 15.00'te oynandı. Sebebi çok basit. Asya pazarında milyarlarca kişi bu maçı takip ediyor.
Madem yıldız futbolcuları transfer ediyoruz, tüm programlamayı buna göre yapmaya mecburuz. Dışarıya çıkmak istiyorsak, hepimize görevler düşüyor.
Avrupa'da futbol yeniden dizayn ediliyor. Artık Avrupa'da daha az takımla olma ihtimalimiz var. Hepimiz bir olup, yurt dışında lobi yapmalı ve yurt içinde de futbolumuzun değerini yükseltmeliyiz.