Fikret Orman: Futbolumuzun değerini yükseltmeliyiz

BUGÜN NELER OLDU

Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Swissotel'de düzenlenen Kulüpler Birliği Vakfı'nın iftarında konuştu. Galatasaray'ın yer almadığı toplantıda Orman'dan satır başları şöyle:Bu sezon VAR sistemi devreye girmesine rağmen, sürekli hakemleri konuştuk. Futbol için en önemli unsurların başında adil yönetim gelir. Sporseverlerin maçlara ilgisi, adil yönetim ile artar.Türkiye futbola aşık bir ülke. Yurt dışında maçlara gittiğimizde bunu kolayca görebiliyoruz. Özellikle Avrupa maçlarında takımlarımızı yalnız bırakmadığımız için herkes bunu görebiliyor.Ligimizin yayıncı kuruluşu beIN birçok ülkede yayınlanıyor. Yayıncı kuruluşa destekçi olmalıyız. İngiltere'de son hafta şampiyonluk maçı, 15.00'te oynandı. Sebebi çok basit.Madem yıldız futbolcuları transfer ediyoruz, tüm programlamayı buna göre yapmaya mecburuz. Dışarıya çıkmak istiyorsak, hepimize görevler düşüyor.Avrupa'da futbol yeniden dizayn ediliyor. Artık Avrupa'da daha az takımla olma ihtimalimiz var. Hepimiz bir olup,