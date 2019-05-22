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transfere hızlı başladı! ...

Spor Toto Süper Lig'de sezonun bitmesine bir hafta var ancak İstikbal Mobilya şimdiden girişimlerine başladı. Sarı kırmızılı kulübün transfer komitesi, ile sözleşmesi önümüzdeki ay bitecek olan Polonyalı sol kanat oyuncusu için teklifte bulundu.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 22.5.2019 10:10
Kayserispor transfere hızlı başladı! Michal Kucharczyk...

Spor Toto Süper Lig 2019-2020 sezonunda güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvayan İstikbal Mobilya Kayserispor transfer komitesi 28 yaşındaki Michal Kucharczyk'a transfer teklifi yaptı.

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Polonya'nın Legia Varşova takımı ile sözleşmesi sona eren sol kanat oyuncusu Michal Kucharczyk'a transfer teklifi yapan Sarı-Kırmızılı takım yöneticileri, olumlu yanıt aldı. Sözleşmesi önümüzdeki ay bitecek olan Michal Kucharczyk'a İtalya ve İspanya'dan da teklif olduğu iddia ediliyor.

5 Polonya şampiyonluğu ve 6 Polonya Kupası sevinci yaşayan Michal Kucharczyk, önümüzdeki günlerde net kararını verecek.

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Kayserispor transfere hızlı başladı! Michal Kucharczyk...
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