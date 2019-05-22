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Terim saldırıdan disiplinlik oldu

Giriş Tarihi: 22.5.2019
Terim saldırıdan disiplinlik oldu
Başakşehır karşılaşmasında rakip takım antrenörü Orhan Ak ile kavgasından dolayı tribüne gönderilen G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, 'saldırı' ve maç sonu sahaya indiği için 'tedbire uymama' nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. Ayrıca G.Saray Yardımcı Antrenörü Ümit Davala ile Başakşehir Yardımcı Antrenörü Orhan Ak tedbirli olarak disipline gitti. İki kulüp de saha olayları nedeniyle PFDK'lık oldu. Fatih Terim'e 10 maça kadar ceza çıkabileceği kaydedildi. Bu arada G.Saray'a kupa finalindeki taraftar olaylarından 60 bin lira ceza çıktı.
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Terim saldırıdan disiplinlik oldu
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