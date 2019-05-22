Terim saldırıdan disiplinlik oldu

BUGÜN NELER OLDU

Başakşehır karşılaşmasında rakip takım antrenörü Orhan Ak ile kavgasından dolayı tribüne gönderilen G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim,ve maç sonu sahaya indiği içinnedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.İki kulüp de saha olayları nedeniyle PFDK'lık oldu.Bu arada G.Saray'a kupa finalindeki taraftar olaylarından 60 bin lira ceza çıktı.