Trabzonspor taraftar grubundan Başkan Erdoğan'a teşekkür

Trabzonspor'un en büyük taraftar gruplarından olan Trabzonlu Gençler grubu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz gün Trabzonspor'un UEFA'ya katılması devreye girip sorunu çözmesi ile ilgili basın açıklaması yaptı.

Trabzon Meydan Parkı'nda toplanan grup adına konuşan Adem Söğüt, Başkan Erdoğan'a Trabzonspor'a verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Söğüt yaptığı açıklamada "Trabzonspor, 2016 yılılında UEFA'nın Fair Play anlaşması kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle şartlı olarak disiplin yaptırımı önerisiyle UEFA Kontrol organı (CFCB) tarafından şartlı olarak disiplin yaptırımı önerisiyle CFCB yargı dairesine sevk edilmiş ve Avrupa Kupalarından men cezasıyla karşı karşıya kalmıştır.

Ahmet Ağaoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a teşekkür

Trabzonspor gibi 52 yıllık geçmişe sahip birçok kez ülkesini yurt dışında başarıyla temsil etmiş bir futbol kulübünün Avrupa Kupalarına katılamaması hem Trabzonlu hemşerilerimizi, Trabzonsporluları derinden üzecekti hem de Türk futbolu açısından büyük bir kayıp olacaktı.

Birçok Anadolu takımına başarıları ile örnek olmuş Trabzonspor'un Avrupa Kupaları önüneki engel Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın devreye girmesi ile artık aşılmıştır.

Trabzonlu Gençler gurubu olarak sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Trabzon'umuza ve Trabzonspor'umuza verdiği değer için şükranlarımızı sunuyor, Avrupa Kupaları'nda ülkemizi temsil edecek olan Trabzonspor'umuza başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.