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, transferini bitiriyor

Spor Toto 1. Lig'de gelecek sezon zirveye oynayacak kadroyu kurmak için çalışmalarına erken başlayan , Boluspor'un kalesini koruyan eski file bekçisi transferinde sona geldi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 23.5.2019 16:02
Altay, Gökhan Değirmenci transferini bitiriyor

Kırmızı-beyazlılarla sözleşmesi ay sonunda bitecek tecrübeli eldivenle temasa geçen siyah-beyazlıların prensipte anlaşma sağladığı öğrenildi. Teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın eski öğrencisi olan Gökhan'ın önümüzdeki günlerde İzmir'e gelip kendisini resmi sözleşmeye imza atacağı bildirildi.
Futbolculuk kariyerine 2000 yılında Altay'da başlayan 30 yaşındaki eldiven, 2006 senesinde İzmir temsilcisinde profesyonel oldu. Altay'ın ardından Kayserispor'un yolunu tutan Gökhan Değirmenci, Kayseri Erciyesspor, Göztepe, Gaziantepspor ve Boluspor formalarını giydi. Gökhan, Süper Lig'de 80, 1. Lig'de de 113 kez sahaya çıktı. Çeşitli yaş kategorilerinde toplamda 10 kez milli olan Gökhan geride bıraktığımız sezon Boluspor'da 31 maçta görev aldı.

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Altay, Gökhan Değirmenci transferini bitiriyor
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