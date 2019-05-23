Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Fenerbahçe'de son dakika transfer operasyonu başladı! Barcelona'dan transfer geliyor...

'de transfer operasyonu başladı! Barcelona'dan transfer geliyor...

Tarihindeki en kötü sezonu geride bırakan 'den transfer haberleri üst üste geliyor! Sarı lacivertliler taraftarına bu sezonu unutturmak için yeni transferlerle şampiyonluğa oynamayı hedefliyor. Kaleci çalışmaları da şimdiden başladı; kaleci adayları arasında kimler var? Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Ersun Yanal arasındaki transfer zirvesinde takıma katılacak isimler masaya yatırıldı. Fenerbahçe'nin sembol isimlerinden Emre Belözoğlu da önümüzdeki sezon Fenerbahçe forması giyecek. Ersun Yanal, Emre ile konuşarak önümüzdeki sezon ona ihtiyacı olduğunu ifade etti! Çağlar Söyüncü ve Fenerbahçe'ye gelecek mi? Fenerbahçe, gözünü Barcelonanın yıldızına çevirdi. İşte son dakika transfer haberlerinin detayları...

Giriş Tarihi: 23.5.2019 11:08
Fenerbahçe'de son dakika transfer operasyonu başladı! Barcelona'dan transfer geliyor...

Bu sezon başı transfer edilen Islam Slimani, Frey, Benzia, Tolga Ciğerci, Andre Ayew gibi isimlerden verim alınamadı bu durum da 'nin başarısız olmasına neden oldu. , sarı lacivertli taraftarlar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ da Emre Belözoğlu'nun bir sezon Fenerbahçe'de forma giyip futbolu bırakmak istediğini ifade etti. Fenerbahçe, Barcelona forması giyen 22 yaşındaki için nabız yokluyor! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bu transfer için oldukça ısrarcı. Fenerbahçe transfer haberleri burada!

BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'de son dakika transfer operasyonu başladı! Barcelona'dan transfer geliyor...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN