Fenerbahçe'de son dakika transfer operasyonu başladı! Barcelona'dan transfer geliyor...

Bu sezon başı transfer edilen Islam Slimani, Frey, Benzia, Tolga Ciğerci, Andre Ayew gibi isimlerden verim alınamadı bu durum da Fenerbahçe'nin başarısız olmasına neden oldu. Fenerbahçe transfer haberleri, sarı lacivertli taraftarlar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ da Emre Belözoğlu'nun bir sezon Fenerbahçe'de forma giyip futbolu bırakmak istediğini ifade etti. Fenerbahçe, Barcelona forması giyen 22 yaşındaki Malcom için nabız yokluyor! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bu transfer için oldukça ısrarcı. Fenerbahçe son dakika transfer haberleri burada!