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'dan atağı: Gel borcunu öde

, 2005 yılında takımdan olaylı bir şekilde ayrılan için harekete geçti. Bayern Mühih’e veda eden 36 yaşındaki kanat oyuncusuna 2 yıllık teklif sunan sarı-kırmızılı yönetim, “Gel gönül borcunu öde ve burada efsane ol” diyerek Fransız oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor

Giriş Tarihi: 23.5.2019
Galatasaray'dan Franck Ribery atağı: Gel borcunu öde

Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt olarak gitmesi kesinleşen Galatasaray kadrosunu güçlendirmek için tanıdık bir isme yöneldi: Franck Ribery… 23 yaşındayken Galatasaray'ın kapısından giren ve gösterdiği şaşaalı performansla taraflı tarafsız herkesi kendine hayran bırakan Fransız yıldız, parasının 2 ay geç ödenmesini gerekçe göstererek sözleşmesini feshedip Marsilya'ya gitmiş, o dönem bu karar Türkiye'de büyük olay yaratmıştı. Aslan, yarım kalan bu hikâyeyi tamamlamak için harekete geçti.

YARIM KALAN HİKÂYEMİZ VAR
36 yaşında Bayern Münih'e son maçında attığı golle veda eden emektar yıldızın temsilcileriyle temasa geçen sarı-kırmızılı yönetim, Ribery cephesine 2 yıllık bir teklif sundu. "2005'te yarım kalan bir hikâyemiz var, gel gönül borcunu öde ve burada efsane ol" diyerek Fransız oyuncuyu ikna etmek isteyen Mustafa Cengiz ve ekibi, kısa sürede bu transferi sonlandırmak istiyor.

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Galatasaray'dan Franck Ribery atağı: Gel borcunu öde
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