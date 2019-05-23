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Kana Biyik 'dan ayrılıyor

İstikbal Mobilya , yeni sezon için ile devam etmeyecek. Kamerunlu stoperin, Trabzonspor'un transfer gündeminde olduğu öğrenildi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 23.5.2019 09:31 Güncelleme Tarihi: 23.5.2019 09:32
Kana Biyik Kayserispor'dan ayrılıyor

Spor Toto Süper Lig'de 41 puana erişen ve yeni sezon planlamasını yapmaya başlayan İstikbal Mobilya Kayserispor'da gündemde transfer çalışmaları var. Öncelikle sözleşmesi sona eren futbolcular ile ilgili tasarrufu değerlendiren Sarı- Kırmızılılar, Jean Armel Kana Biyik ile ilgili kararını verdi. 31 Mayıs 2019 tarihi itibariyle Sarı-Kırmızılı kulüp ile sözleşmesi sona erecek olan stoper futbolcu ile yeni kontrat yapılmayacak.

Jean Armel Kana Biyik'in Süper Lig takımlarından Trabzonspor ile görüştüğü ve anlaşmaya yakın olduğu sosyal paylaşım sitelerinde sık sık gündeme geliyor.

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Kana Biyik Kayserispor'dan ayrılıyor
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