Sabah spor yazarları futbol gündemini yorumladı

LEVENT TÜZEMEN: Terim sezon içinde yüksek sayıda ceza almasına rağmen form grafiğini asla aşağı düşürmedi. Yeri geldi yönetimin elinin uzanamadığı sorunları bile çözdü

Terim sezon içinde yüksek sayıda ceza almasına rağmen form grafiğini asla aşağı düşürmedi. Yeri geldi yönetimin elinin uzanamadığı sorunları bile çözdü GÜRCAN BİLGİÇ: Fatih Terim krizi fırsata çevirip, cezalardan ve hakem hatalarından kendi takımı lehine oluşturduğu baskı ortamı ile işi sadece futbolcularına bırakmadı

G.Saray 22. şampiyonluğunu elde etti. Bu başarıda birinci sıraya kimi koyarsınız?

LEVENT TÜZEMEN: En başa Fatih Terim'i koyarım. Geçen sezon şampiyonluk yaşamamış oyuncuları, şampiyon olma konusunda mükemmel motive etmişti. Bu sezon da rakiplerinin strateji olarak uygulamaya koyduğu algı operasyonlarından oyuncularını uzak tutmayı başardı. Terim, yüksek ceza almasına rağmen form grafiğini asla aşağı düşürmedi. Oyuncularının F.Bahçe maçından sonra aldıkları cezalara rağmen elde olanlarla G.Saray'ın asgari puan kaybında kalmasını sağladı. Abdurrahim Albayrak dışında mevcut yönetimin tecrübesi, Fatih Terim'in gerisindeydi. Terim, yeri geldi yönetimin elinin uzanamadığı krizleri çözdü. Sonuçta Galatasaray ekonomik açıdan büyük değer taşıyan ve gelecek yılları da daha rahat geçirmesini sağlayacak stratejik bir şampiyonluk elde etti.

MURAT ÖZBOSTAN: İlk sıra tartışmasız Terim'in.. Kriz anlarını iyi yönetti. Onun yerinde başka biri olsaydı G.Saray şampiyon olamazdı. Mesela Terim, Başakşehir'in hocası olsaydı Başakşehir güle oynaya şampiyon olurdu. Ardından da futbolcular ve taraftar gelir. Açıkçası yönetim son sırada yer alır.

GÜRCAN BİLGİÇ: Saha kadar, saha dışının da hedefe göre yönetilmesi gerektiğini gösteren Terim, bu performansta birinci sıradadır. Krizi fırsata çevirip, cezalardan ve hakem hatalarından kendi takımı lehine oluşturduğu baskı ortamı ile işi sadece futbolcularına bırakmadı. Son şampiyonluk maçında bile çıkan olaylar veya yaşananlar, gerilimi sonuç adına kullanmaktı.

Yenik durumdayken tribünlerini ateşledi, rakibin üstüne stresi verdi. Saha içine baktığımızda ise sezonun ilk yarısında Onyekuru, ikincisinde ise Feghouli müthişti.

ÖMER ÜRÜNDÜL: Terim, senelerdir gerek Milli Takım'da gerekse G.Saray'da önemli başarılara imza attı. Bunun yanında İtalya'da da kendini kanıtladı. Benim Fatih Terim'e dair şöyle bir görüşüm var; ülkemize gelen yabancıların büyük çoğunluğu bilhassa İstanbul'da kendilerine bakmıyorlar. Terim, futbolcular üzerindeki otoritesi ile yabancıların kendilerini bırakmalarına izin vermiyor. Bu da doğal olarak takımın fizik performansını olumlu etkiliyor. Ayrıca kenarda maçın gidişatına göre oyuna hakim olma gibi çok önemli bir özelliği var.

AHMET ÇAKAR: Daha iki ay öncesine kadar Başakşehir zirvede 8 puan öndeydi. Ne olduysa Beşiktaş maçının ikinci yarsından itibaren oldu. Beşiktaş'a kaybettiler ve ondan sonra da öngörülemez korkunç bir düşüşe geçtiler. Hiç kimse G.Saray'ın şampiyonluğuna fazla laf etmesin.

Bence lehlerine olan iki şaibeli maç vardır. İlki Trabzon, diğeri de geçen hafta oynanan Rize deplasmanı. Hele hele Rize maçı aslında hakem hatası sınıfına sokulacak bir maç değildi. Ama o maçı kazandılar. Buna karşın da Kadıköy'de oynanan F.Bahçe maçını çok net bir hakem hatası, belki de daha ötesi bir nedenle kaybettiler.

ABDULLAH AVCI İLE FENERBAHÇE ANLAŞTI

Fenerbahçe, taraftarına söz verdiği transferleri yapabilecek mi?

BİLGİÇ: En az sekiz transfer yapacaklar. Bunun en az beşi de ilk on bire olacak. Öyle büyük paralar ile kariyerli oyuncuları getirmeleri zor. Bonservisi olmayan ama fark yaratacak isimler bulmak için uğraşıyorlar. En azından geçen seneden çok daha iyi ve kaliteli oyunculardan oluşan bir ilk on bir yapacaklardır. Baskılı oyun için fizik olarak yeterliliği olanları da tercih edeceklerdir. Şampiyonluk için oynamış veya yaşamış isimlerle sahadaki duyguyu da değiştirmek isteyecekler. Sır gibi saklıyorlar görüşmeleri. En azından Ersun Yanal'ın kuracağı bir kadronun etkili omurga oyuncuları olacağını tahmin edersiniz.

ÜRÜNDÜL: Bence F.Bahçe bu sezon başı gerek teknik adam olarak gerekse transfer olarak çok büyük yanlışlar yaptı. Futbolcu transferindeki yanlışlar da sezon boyu devam etti. Her şeyin başında futbolcuların profesyonelliğinin araştırılması gerekiyor. Benzia, Slimani, Ayew, Moses adeta yürüyerek futbol oynadılar ki bunlar hiç de kötü futbolcu değiller. Soldado kaliteli bir santrfor ama artık fizik açıdan yetersiz. Zaten F.Bahçe'de faydalı olan santrforlar hep devre dışı kalıyor. İki örnek; Semih Şentürk ve Fernandao. Bu görüş açısıyla F.Bahçe'nin yeni sezonda da transferlerde beklenen başarıyı sağlayacağını tahmin etmiyorum.

ÖZBOSTAN: Takım baştan aşağı yenilenmeli.. Fakat bunu hangi kaynakla yapacaklar bilmiyorum. Tek çıkış yolu Eljif Elmas'ı satmak..

Fenerbahçe'ye en az 8 transfer lazım.. Seneye Fenerbahçe'nin şampiyon olmaktan başka şansı yok. Tek çıkış yolu bu..

TÜZEMEN: Aldığım istihbarata göre, Abdullah Avcı yeni sezonda F.Bahçe'yi çalıştıracak. Ayrıca Emre'nin yanı sıra gelirken Visca'yı da getirecek diye duydum.

AHMET ÇAKAR: Transferler, yeni takım çakıl taşıyla olmuyor. Paraya ihtiyaç var. F.Bahçe'nin işi asla kolay değil.

AVCI HEP KAZANMALI

Beşiktaş yönetimi kulübeye kimi getirirse getirsin işi zor. Avcı'nın taraftarın gözünde kredisi çok olmaz. Hep kazanmalı. Birinci aday Avcı... Fakat yönetimde Tayfun Korkut'un adı da konuşuluyor. Okan Buruk ve Sergen Yalçın da listede...

Beşiktaş teknik direktör arıyor. Abdullah Avcı, Sergen Yalçın, Tayfun Korkut ve Okan Buruk çok kuvvetli adaylar.

Hangi aday ağır basar?

ÖMER ÜRÜNDÜL: Geçen hafta, öncelik Avcı'da ardından da Sergen Yalçın demiştim. Yine aynı görüşteyim.

AHMET ÇAKAR: Pekâlâ Avcı veya Sergen Yalçın olabilir. Samet Aybaba, Rıza Çalımbay, Ertuğrul Sağlam gibi Sergen Yalçın'a da şans verilmelidir.

GÜRCAN BİLGİÇ: Bu sezon bütçeyi düşürmek zorundalar. Dolayısı ile kısıtlı ve yıldızı az kadrodan, en fazla verimi hangi teknik adamın alacağına bakacaklardır. Başakşehir ile yaptıklarıyla Abdullah Avcı elbette rakipsiz. Ancak kulübünde kalır veya farklı bir karar verirse, genç teknik adamlar ile genç bir takım kurarak yeni strateji oluşturabilirler. Bundesliga tecrübesi ile Tayfun Korkut artık kendini kanıtladı. Okan Buruk, Rize ile harikalar yarattı. Sergen Yalçın tribünlerin de istediği bir isim. Ama genç ve maliyetsiz takımı hangisi toparlar, bir sisteme sokar ve istikrarlı oynatır. Kritik nokta bu.

MURAT ÖZBOSTAN: Her yol şu an için Avcı'ya çıkıyor. Beşiktaş kimi getirirse getirsin yönetimin işi zor artık. Bu kadronun yarısı gider. Avcı gelirse Beşiktaş'ta hep başarılı olmak zorunda. Kredisi çok olmaz taraftarın gözünde. Değerli bir isim ama bunların da hesabı kitabı olmalı. Başkan Fikret Orman da Tayfun Korkut'u istiyor. Sergen Yalçın ve Okan Buruk da aday.. Birinci isim Abdullah Avcı..

LEVENT TÜZEMEN: Beşiktaş'ın gerçek adayı Lucescu. Yönetim, Lucescu'nun yanına Beşiktaşlı eski bir oyuncu monte etmenin planlarını yapıyor.

Sergen Yalçın, Lucescu'nun sevdiği bir isim, bu ikili Beşiktaş'ta hocafutbolcu olarak görev yaparken aralarından su sızmıyordu. İkna edilebilirse Lucescu'nun yardımcısı Sergen Yalçın olur. En son ihtimal, Milli Takım'da da birlikte görev yapan Lucescu-Tayfur Havutçu ikilisi Beşiktaş'ı çalıştırır. Tayfun Korkut'un ise tek başına bir takımı çalıştırmak istediğini biliyorum.