Trabzonspor, Ünal Karaman ile 2 yıl daha

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman iki yıl daha görevinin başında... Başkan Ahmet Ağaoğlu, Karaman ile aralarında hiçbir problem olmadığını belirterek, "Başkan olarak açık ve net söylüyorum: İki yıl daha hocamızla devam ediyoruz. Eğer sorun kamuoyunun önünde imza atmaksa, atarız. Ama kulübüne gönülden bağlı insanlar bu tip küçük detaylara takılmaz. Biz de takılmıyoruz" dedi. Sezon başında göreve gelen Karaman, lig ve kupada 40 resmi maçta 21 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 tane yenilgi alırken bordomavili takımı Avrupa'ya taşımayı başardı.

TARAFTARLARDAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

TRABZONSPOR taraftar gruplarından Trabzonlu Gençler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bordo-mavili kulübün UEFA'ya katılım sürecinde yaşadığı sorunların çözümüne yaptığı katkılar nedeniyle teşekkür etti. Trabzon Meydan Parkı'nda toplanan grup adına konuşan Adem Söğüt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Trabzonspor'a verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, "Birçok Anadolu takımına başarıları ile örnek olmuş Trabzonspor'un Avrupa kupaları önündeki engel Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın devreye girmesi ile artık aşılmıştır. Trabzonlu Gençler gurubu olarak sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Trabzon'umuza ve Trabzonspor'umuza verdiği değer için şükranlarımızı sunuyor, Avrupa'da ülkemizi temsil edecek olan Trabzonspor'umuza başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.