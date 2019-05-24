Allahyar veda etti Fenerbahçe’ye geliyor

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Sarı-lacıvertlilerin anlaşmaya vardığı Allahyar Saaydmanesh, kulübü İstiklal için veda mesajı yayımladı. 17 yaşındaki golcü futbolcu, "İstiklal'e çok şey borçluyum. Ayrılsam da bu kulübün bir parçası olacağım. Kulübüme ve taraftarlara çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Geleceğe yatırım olarak alınan İranlı futbolcu, 29 Haziran 2019'da 18'ine girecek. Santrafor bölgesinde oynayan Allahyar'ın öncelikle altyapıya gönderilmesi bekleniyor. Bu sezon İran Ligi'nde 15 profesyonel maça çıkan Allahyar Sayyadmanesh, 2 gol atıp 2 asist yaptı.Yabancı bir haber sitesi, Allahyar'ın Fenerbahçe bayrağı ve sarı-lacivertli taraftarlarla fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.