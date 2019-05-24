Cezaya erteleme!

BUGÜN NELER OLDU

dün sevkleri değerlendirip cezaları açıkladı ancak Galatasaray ile Başakşehir maçında yaşananlarla ilgili olarak kararını erteledi. Kurul,açıklamasını yaptı. Bugün oynanacak Sivasspor karşılaşmasında tedbirli olarak sevk edildikleri için