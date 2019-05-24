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Cezaya erteleme!

Giriş Tarihi: 24.5.2019
Cezaya erteleme!
PFDK dün sevkleri değerlendirip cezaları açıkladı ancak Galatasaray ile Başakşehir maçında yaşananlarla ilgili olarak kararını erteledi. Kurul, "Yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle ek bilgi ve belge talep edildiğinden dosyanın incelenmesinin devamına karar verilmiştir" açıklamasını yaptı. Bugün oynanacak Sivasspor karşılaşmasında tedbirli olarak sevk edildikleri için Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile yardımcısı Ümit Davala kulübede olamayacak. İkili tribünden maçı seyrederken takımın başında sahaya Hasan Şaş ile Levent Şahin çıkacak.
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Cezaya erteleme!
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