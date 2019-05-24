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2019 şampiyonluk kutlaması ne zaman ve bilet fiyatları ne kadar?

’in 33. Haftasında kendi evinde konuk ettiği Medipol Başakşehir’i 2-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden 2019 şampiyonluk kutlamasına hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılı takıma gönül veren taraftarlar ise Galatasaray 2019 şampiyonluk kutlamasının ne zaman olacağını ve kutlama biletlerinin fiyatlarını ne kadar olacağını yoğun olarak araştırıyor. Galatasaray 2019 şampiyonluk kutlaması ne zaman ve şampiyonluk kutlaması bilet fiyatları ne kadar? İşte merak edilen detaylar?

Giriş Tarihi: 24.5.2019 18:55 Güncelleme Tarihi: 24.5.2019 19:16
Galatasaray 2019 şampiyonluk kutlaması ne zaman ve bilet fiyatları ne kadar?

2018 – 2019 sezonunda Spor Toto Süper Lig'in puan sıralamasında en başarılı takımı olarak şampiyonluğa adını yazdıran Galatasaray'da şampiyonluk kutlamaları hazırlıkları hızla sürerken Galatasaraylı taraftarların da katılım göstereceği 2019 Şampiyonluk kutlamaları bilet fiyatları da açıklandı. Sarı-kırmızılı takımı en mutlu gününde yalnız bırakmak istemeyen taraftarlar Galatasaray 2019 şampiyonluk kutlaması ne zaman? Galatasaray şampiyonluk kutlaması bilet fiyatları ne kadar? sorularına yanıt arıyor. Peki Galatasaray 2019 şampiyonluk kutlaması ne zaman ve şampiyonluk kutlaması bilet fiyatları ne kadar? Tüm detayları sizler için hazırladığımız özel içerikte bulabilirsiniz…

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI NE ZAMAN?

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Galatasaray 2019 şampiyonluk kutlaması ne zaman ve bilet fiyatları ne kadar?
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