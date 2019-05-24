Nihat Özdemir: Daha az insan mutsuz olacak

FUTBOLUN 'NİHAT ABİ'Sİ TFF BAŞKANLIĞINA ADAYLIĞINI DÜN RESMEN AÇIKLADI
"Mutlu insanların sayısını artırıp mutsuzlukları azaltmak için yola çıktık. VAR mükemmel bir sistem ancak uygulamada sorun mevcut"
Yıldırım Demirören yönetiminde Türk futboluna hizmet eden Nihat Özdemir, 1 Haziran'da
yapılacak olan TFF Başkanlık seçimine aday olduğunu dün düzenlediği basın toplantısıyla resmen açıkladı. Futbolun Nihat abisi olarak güçlü tesisleşme, sorunsuz mali yapı, istikrarlı başarı, hoşgörülü futbol iklimi için 4 yıl Türk futbolunu yönetmeye talip olduğunu belirten Özdemir, "TFF başkanlığı ateşten gömlek. Arkadaşlarımın ve çevrenin ısrarını kıramadığım için buna razı oldum. İnşallah önce Allah'ım sonra kulüplerimizin, arkadaşlarımızın ve yönetim kurullarının desteğiyle uyumlu bir ortam sağlarsak başarılı olabiliriz"
dedi. Özdemir hedeflerini ve yapacaklarını şöyle anlattı:
BEN VE ARKADAŞLARIM KULÜP CEKETLERİMİZİ ASACAĞIZ
Futbol her toplum için milli değerdir. Öncelikle barış, hoşgörü, huzur ortamının bozulmaması şarttır. Bunun yolu da adalet ararken adil olmaktan ve rakibe saygı duymaktan geçer.
Türk futbol ailesini sağduyuya çağırıyorum. Yeni dönemle birlikte yeni bir milli ruh oluşturalım. Hedefimiz Türk futbolunun dünya sıralamasında ilk 10 arasında yer almasını sağlamak. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki yeni yönetime seçilecek arkadaşlarımız kulüp ceketlerini dışarıya asarak o yönetime girecekler. Türkiye'de bunun gibi, başka zor bir görev yok.
Hangi kararı alırsanız alın bir kesim mutlu bir kesim mutsuz olma durumunda. Biz mutsuz olma sayısını minimuma indirmek istiyoruz.
EN ZOR İŞİMİZ MHK'DA
Hakem kararlarının bütün ülkeyi etkilediğini belirten Özdemir şunları söyledi:
"
Yusuf Namoğlu abimiz hem iş adamı hem de eski hakem. Kimsenin onun dürüstlüğünden şüphesi olabilir mi? Kimsenin Sabri Çelik'in dürüstlüğünden şüphesi yok. Bu iş Sabri Çelik'in varlığıyla olmuyor. Türkiye'de 120 bin maç oynanıyor. Her yönetim kurulunda 10, 15 ve 20 tane amatör liglerde oynanan maçların yarım kalması gündemimize geliyor. Hükmen yenilmeler, yeniden oynanmalar gibi birçok konuya kafa ve zaman veriyoruz. Gerçekten TFF'nin en zor işi hakem işi. VAR bence çok iyi oldu. VAR ile beraber birçok şeyin ne olduğunu gördük. Daha iyisini yapacağız."
SABAH, Nihat Özdemir'in basın toplantısını Volkan Demir, Fatih Doğan, Yasemin Yıldırım ve Levent Tüzemen'le takip etti.
TARAFTARDAN VAR'A SAYGI VAR
MHK'da başkan ve yönetim kurulu üyeleri, disiplin ve tahkim kurulunda çalışan arkadaşlarımızdan, mesleki yeterlilik açısından hiçbir şüphemiz yok. VAR sistem olarak mükemmel. Uygulamada bazı hatalarımız olmakta. Şampiyonluğu tayin edilen maçlarda bile birkaç gol iptal edildi. Tribünlerden ses çıkmadı.
Taraftardan saygı var. Tabi ki hatalar var, bu hataları el birliğiyle çözeceğiz. Türk hakemliği dünyada bir marka haline geldi. Yabancı hakem durumuna saygı duyuyorum ama o durumlar geçti.
UEFA KARAR ALIRSA PAYLAŞILIR
VAR kayıtlarının paylaşımı konusunda tamamen UEFA'nın IFA kurallarına uygun halde çalışmak istiyoruz. Bunun kamuoyuna açıklanması söz konusu değil.
Eğer UEFA bir değişikliğe giderse biz de TFF olarak o değişiklikleri takip etmek durumundayız. Bu aşamada VAR kayıtlarını kamuoyu ile paylaşmayı düşünmüyoruz. 1. Lig kulüplerinin tamamı VAR Sistemi'nin uygulanmasını istiyor.
Play-off'larda uyguluyoruz. Finalde de uygulanacak. Hedefimiz 1. Lig'e de VAR'ı getirmek...
KURULLAR PROFESYONELLER TARAFINDAN YÖNETİLECEK
BÜTÜN kurullarımızın tamamen bağımsız çalışmalarına önem vereceğiz. Kurullarımızda çalışacak arkadaşlarımızda en önem vereceğimiz konuların başında liyakat gelmektedir.
UEFA'da olduğu gibi yeni bir organizasyon şeması ile devam etmek istiyoruz. Yönetim kurulu üyelerinden komiteleri oluşturacağız ancak işleyiş ve işlemlere bu arkadaşlar karışmayacaktır.
Bunları profesyonel arkadaşlar yönetecek. MHK ve kulüp lisans kurulunda reform yapmamız şart.
ŞENOL GÜNEŞ KARARINDA BENİM DE İMZAM VAR
YILDIRIM Demirören döneminde A Milli Takım'ın başına getirilen Şenol Güneş'e güveni ve desteğinin tam olduğunu belirten Nihat Özdemir, "Göreve getirilmesinde ben yönetim kurulu üyesiydim. Benim de imzam var. Şenol Hoca'yı bizim Türk futbol takımının başına gelmesinde canı gönülden destekliyorum. Lucescu çok önemli işler yaptı ama yolumuza artık Türk hocayla devam etmemiz gerektiğine inanıyorum.
Kendisine desteğim, güvenim tamdır. Onun yanındayız, destekçisiyiz. İnşallah Şenol Güneş burada başarılı olacaktır. İlk hedefimiz 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmak"
diye konuştu.
YABANCI SAYISI ŞİMDİLİK DEVAM
Yabancı kuralıyla alakalı fikirleri sorulan Nihat Özdemir, "Mevcut durumun sürekli devam etmesi söz konusu değil. Bundan sonraki yabancı sayısı ne olacak, kaç kişi ile sözleşme yapılacak, kararını Kulüpler Birliği ile birlikte vermeyi düşünüyoruz. Önümüzdeki sezon, son sezondaki yabancı sayılarıyla devam edecektir. Alınacak her karar sonraki sezonlar için geçerli olacak" dedi.
KISA KISA
ABDURRAHIM Albayrak'ta VAR kayıtları yok. Herhangi bir şekilde bir belgenin dinleme kaydının olduğuna inanmıyoruz.
ALI KOÇ ile F.Bahçe'nin en zor dönemi 3 Temmuz'da birlikte çalıştım. Fedakâr bir Fenerbahçeli. Bu sezonu iyi geçirmedi ama takım oturmaya başladı. Görüşüyoruz. Adayının Nihat Özdemir olduğunu ifade etti.
ALI DÜRÜST'e saygı duyuyorum, değerli bir arkadaştır. Federasyon yönetiminde olup olmayacağını söylemem zor.