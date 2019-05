Nihat Özdemir: Daha az insan mutsuz olacak

BUGÜN NELER OLDU

FUTBOLUN 'NİHAT ABİ'Sİ TFF BAŞKANLIĞINA ADAYLIĞINI DÜN RESMEN AÇIKLADI"Mutlu insanların sayısını artırıp mutsuzlukları azaltmak için yola çıktık. VAR mükemmel bir sistem ancak uygulamada sorun mevcut"Yıldırım Demirören yönetiminde Türk futboluna hizmet eden Nihat Özdemir,yapılacak olan TFF Başkanlık seçimine aday olduğunu dün düzenlediği basın toplantısıyla resmen açıkladı. Futbolun Nihat abisi olarak güçlü tesisleşme, sorunsuz mali yapı, istikrarlı başarı, hoşgörülü futbol iklimi için 4 yıl Türk futbolunu yönetmeye talip olduğunu belirten Özdemir,dedi. Özdemir hedeflerini ve yapacaklarını şöyle anlattı:Futbol her toplum için milli değerdir. Öncelikle barış, hoşgörü, huzur ortamının bozulmaması şarttır. Bunun yolu daTürk futbol ailesini sağduyuya çağırıyorum. Yeni dönemle birlikte yeni bir milli ruh oluşturalım. Hedefimiz Türk futbolunun dünya sıralamasında ilk 10 arasında yer almasını sağlamak.Hangi kararı alırsanız alın bir kesim mutlu bir kesim mutsuz olma durumunda. Biz mutsuz olma sayısını minimuma indirmek istiyoruz.Yusuf Namoğlu abimiz hem iş adamı hem de eski hakem. Kimsenin onun dürüstlüğünden şüphesi olabilir mi? Kimsenin Sabri Çelik'in dürüstlüğünden şüphesi yok. Bu iş Sabri Çelik'in varlığıyla olmuyor. Türkiye'de 120 bin maç oynanıyor. Her yönetim kurulunda 10, 15 ve 20 tane amatör liglerde oynanan maçların yarım kalması gündemimize geliyor. Hükmen yenilmeler, yeniden oynanmalar gibi birçok konuya kafa ve zaman veriyoruz.SABAH, Nihat Özdemir'in basın toplantısını Volkan Demir, Fatih Doğan, Yasemin Yıldırım ve Levent Tüzemen'le takip etti.MHK'da başkan ve yönetim kurulu üyeleri, disiplin ve tahkim kurulunda çalışan arkadaşlarımızdan, mesleki yeterlilik açısından hiçbir şüphemiz yok.Taraftardan saygı var. Tabi ki hatalar var, bu hataları el birliğiyle çözeceğiz.VAR kayıtlarının paylaşımı konusunda tamamenEğer UEFA bir değişikliğe giderse biz de TFF olarak o değişiklikleri takip etmek durumundayız. Bu aşamada VAR kayıtlarını kamuoyu ile paylaşmayı düşünmüyoruz.Play-off'larda uyguluyoruz. Finalde de uygulanacak.BÜTÜN kurullarımızın tamamen bağımsız çalışmalarına önem vereceğiz.UEFA'da olduğu gibi yeni bir organizasyon şeması ile devam etmek istiyoruz.Bunları profesyonel arkadaşlar yönetecek. MHK ve kulüp lisans kurulunda reform yapmamız şart.YILDIRIM Demirören döneminde A Milli Takım'ın başına getirilen Şenol Güneş'e güveni ve desteğinin tam olduğunu belirten Nihat Özdemir,Kendisine desteğim, güvenim tamdır. Onun yanındayız, destekçisiyiz. İnşallah Şenol Güneş burada başarılı olacaktır.diye konuştu.Yabancı kuralıyla alakalı fikirleri sorulan Nihat Özdemir, "Mevcut durumun sürekli devam etmesi söz konusu değil. Bundan sonraki yabancı sayısı ne olacak, kaç kişi ile sözleşme yapılacak, kararını Kulüpler Birliği ile birlikte vermeyi düşünüyoruz. Önümüzdeki sezon, son sezondaki yabancı sayılarıyla devam edecektir. Alınacak her karar sonraki sezonlar için geçerli olacak" dedi.ABDURRAHIM Albayrak'ta VAR kayıtları yok. Herhangi bir şekilde bir belgenin dinleme kaydının olduğuna inanmıyoruz.ALI KOÇ ile F.Bahçe'nin en zor dönemi 3 Temmuz'da birlikte çalıştım. Fedakâr bir Fenerbahçeli. Bu sezonu iyi geçirmedi ama takım oturmaya başladı. Görüşüyoruz. Adayının Nihat Özdemir olduğunu ifade etti.ALI DÜRÜST'e saygı duyuyorum, değerli bir arkadaştır. Federasyon yönetiminde olup olmayacağını söylemem zor.