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transfer haberi! Galatasaray'da! ?

transfer haberlerinde sürpriz gelişmesi yaşandı! Fernando Muslera'ya sağlam bir yedek kaleci arayan Galatasaray'ın Akhisarspor ile sözleşmesi sona eren Fatih Öztürk ile anlaşacağı söyleniyordu. Ancak sarı kırmızılılar sürpriz bir atak yaparak Ankaragücü'nün genç kalecisi 'ı kadrosuna kattı. Peki ? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.5.2019 09:17 Güncelleme Tarihi: 24.5.2019 09:17
Son Dakika Galatasaray transfer haberi! Altay Bayındır Galatasaray'da! Altay Bayındır kimdir?

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan 'da kaleci transferi çalışmalarını bir süredir devam ediyordu. Sarı-kırmızılılar aradığı kaleciyi buldu.

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Son Dakika Galatasaray transfer haberi! Altay Bayındır Galatasaray'da! Altay Bayındır kimdir?
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