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’da imza var

Başkan ’nun da katıldığı törende imza atan Kamil Ahmet Çörekçi, iki yıl için toplam 5.2 milyon TL alacak ve ilk yıl ligde 25 maça 11’de çıkarsa sözleşmesi uzayacak

YUNUS EMRE SEL Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 24.5.2019
Trabzonspor’da imza var
Trabzonspor iç transferde Kamil Ahmet Çörekçi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun katıldığı törenle sözleşme imzalayan Kamil Ahmet'e 2019-2020 sezonu için 2 milyon 500 bin, 2020-2021 sezonunda da 2 milyon 750 bin lira olmak üzere toplam 5 milyon 250 bin lira ödenecek. Ayrıca gelecek sezon 25 lig maçına ilk 11'de başlaması durumunda bordomavili futbolcunun sözleşmesi 1 yıl otomatik olarak uzayacak ve 2021-22 sezonundaki garanti ücreti de 3 milyon TL olacak. Bu durumda da Trabzonspor sözleşmeyi 3.5 milyon TL ödeyerek 1 yıl uzatabilecek.
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Trabzonspor’da imza var
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