Trabzonspor’da imza var

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor iç transferde Kamil Ahmet Çörekçi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun katıldığı törenle sözleşme imzalayanolmak üzere toplam 5 milyon 250 bin lira ödenecek.Bu durumda da Trabzonspor sözleşmeyi 3.5 milyon TL ödeyerek 1 yıl uzatabilecek.