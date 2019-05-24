Trabzonspor’da imza var

Trabzonspor iç transferde Kamil Ahmet Çörekçi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun katıldığı törenle sözleşme imzalayan Kamil Ahmet'e 2019-2020 sezonu için 2 milyon 500 bin, 2020-2021 sezonunda da 2 milyon 750 bin lira
olmak üzere toplam 5 milyon 250 bin lira ödenecek. Ayrıca gelecek sezon 25 lig maçına ilk 11'de başlaması durumunda bordomavili futbolcunun sözleşmesi 1 yıl otomatik olarak uzayacak ve 2021-22 sezonundaki garanti ücreti de 3 milyon TL olacak.
Bu durumda da Trabzonspor sözleşmeyi 3.5 milyon TL ödeyerek 1 yıl uzatabilecek.