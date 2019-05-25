Emre Belözoğlu yuvaya döndü

Emre Belözoğlu'nun yeni sezonda Fenerbahçe için ter dökeceği artık resmileşti. Transferin müjdesini veren Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ şunları söyledi: "Emre futbolu bırakma süreci yaşarken buraya gelip 4 yıl bu takıma inanılmaz katkı sağladı. Yeteneğiyle, savaşma duygusu, isteği ve tecrübesiyle Başakşehir'in sembolü oldu. Kendisiyle bir görüşmem oldu. Bizimle 1 yıl daha oynamasını arzu ettik. Fakat kendisi, 'Başkanım bana müsaade ederseniz, Fenerbahçe'yle son 1 yılımı geçirip, futbola veda etme düşüncem var. Böyle bir şey gelişirse sizin müsaadenizi isterim'
dedi. Ben de saygıyla karşıladım. Çünkü yuvası. Emre, Fenerbahçe benim hayatım, ailem demiştir her zaman. Onun fikir ve kararlarını her zaman önemserim. Yolu açık olsun deriz."