Emre Belözoğlu yuvaya döndü

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Emre Belözoğlu'nun yeni sezonda Fenerbahçe için ter dökeceği artık resmileşti. Transferin müjdesini veren Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ şunları söyledi: "Emre futbolu bırakma süreci yaşarken buraya gelip 4 yıl bu takıma inanılmaz katkı sağladı. Yeteneğiyle, savaşma duygusu, isteği ve tecrübesiyle Başakşehir'in sembolü oldu. Kendisiyle bir görüşmem oldu. Bizimle 1 yıl daha oynamasını arzu ettik. Fakat kendisi,dedi. Ben de saygıyla karşıladım. Çünkü yuvası. Emre, Fenerbahçe benim hayatım, ailem demiştir her zaman.