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'den şampiyonluk kutlamasında 'a 5 yıllık imza

teknik direktörü şampiyonluk kutlamaları sırasında sarı kırmızılı kulüple 5 yıllık sözleşme imzaladı. Oyuncular, teknik heyet ve yönetimin sahneye gelmesinin ardından Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz, "5. yıldızın kanatlarını dolduracağız" dedi ve Fatih Terim'le 5 yıllık sözleşme imzalanacağını açıkladı. Deneyimli çalıştırıcı Cengiz'in açıklamalarının hemen ardından kendini 5 yıl daha sarı kırmızılı kulübe bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Giriş Tarihi: 25.5.2019 22:10 Güncelleme Tarihi: 25.5.2019 22:54
Fatih Terim'den şampiyonluk kutlamasında Galatasaray'a 5 yıllık imza

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu 69 puanla şampiyon tamamladı. Kulüp tarihinin 22. şampiyonluğunu kazanan sarı kırmızılılar Türk Telekom Stadyumu'nda görkemli bir tören düzenledi. Galatasaray'ın başında 8. şampiyonluğunu kazanan teknik direktör Fatih Terim kutlamalar sırasında sarı kırmızılı kulüp ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Fatih Terim'den 5 yıllık imza

Oyuncu, teknik heyet ve yönetimin sahneye davet edilmesinin ardından Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz mikrofonu eline aldı ve daha önce gönüllere atılmış olan bir imzayı kağıda dökmek istediklerini belirtti. "Türk futbolunun 1 numarası sevgili Fatih Terim'le burada sizin şahitliğinizde 5 yıllık imza atacağız." diyen Cengiz stadyumda yer alan 5 yıldızlı platformu göstererek "5. yıldızın kanatlarını dolduracak." ifadelerini kullandı.


Mustafa Cengiz'in atıf yaptığı 5 yıldız. Yıldızlardan birinin 3 kanatı boş

Cengiz'in yaptığı bu açıklamanın ardından deneyimli çalıştırıcı Cengiz'in yanına geldi ve kendisini 5 yıl daha sarı kırmızılı kulübe bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

İşte Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasından kareler

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