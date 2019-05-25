Fenerbahçe'ye men tehlikesi

UEFA'dan, Fenerbahçe'ye 'Finansal Fair Play' konusunda kötü haber geldi. UEFA Disiplin Komitesi, FFP konusunda yaptığı anlaşmanın incelenmesinin ardından Fenerbahçe'yi bir üst kurula sevk ettiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin Mayıs 2016'da imzaladığı anlaşma sonrasında 2018/2019 sezonu için "başa baş" bütçe gerekliliğini yerine getirmediği kaydedildi. UEFA, Fenerbahçe'nin Kulüp Finansal Kontrol Yargı Birimi'ne sevk edildiğini bildirdi. Kararın, 2 hafta içinde çıkması bekleniyor. Başkan Ali Koç, 18 Aralık'ta yaptığı açıklamada "Ağzımızla kuş tutsak Finansal Fair Play kurallarına riayet edemeyeceğiz. Onu yapabilmek için bu sene 60 milyon Euro kâr etmemiz gerekiyor. Bu da mümkün değil" ifadelerini kullanmıştı.

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