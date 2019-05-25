Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Galatasaray'ın kupa töreninde Sinan Gümüş ve Mbaye Diagne protesto edildi

'ın kupa töreninde ve protesto edildi

'de 2018 - 2019 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan 'ın şampiyonluk kutlamalarına mazeretleri sebebiyle katılamayan ve 'nin isimlerinin okunduğu sırada sarı kırmızılı tribünler bu iki oyuncuyu protesto etti.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 25.5.2019 23:54 Güncelleme Tarihi: 25.5.2019 23:56
Galatasaray'ın kupa töreninde Sinan Gümüş ve Mbaye Diagne protesto edildi

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına mazeretleri nedeniyle katılmayan Sinan Gümüş ve Diagne, taraftarlar tarafından protesto edildi.

Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen Galatasaray'ın 22. şampiyonluk kutlamalarında futbolcu, teknik heyet ve yönetim tek tek anons edilerek kürsüye davet edildi. Son olarak ise Sinan Gümüş ve Diagne'nin mazeretleri nedeniyle kutlamalarda yer almadığı stat hoparlörlerinden anons edildi. Bu esnada sarı-kırmızılı taraftarlar, bu iki oyuncuyu ıslıkladı.

Öte yandan Galatasaray'ın kaleci antrenörü Taffarel de mazereti nedeniyle törene katılamadı.

Şampiyon Galatasaray görkemli bir törenle kupasını aldı! İşte kare kare o anlar

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'ın kupa töreninde Sinan Gümüş ve Mbaye Diagne protesto edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN