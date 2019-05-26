6 takviye yapacağız

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu sezonu değerlendirirken, gelecek planlarını da açıkladı. Ağaoğlu, "Taraftarımıza ve camiamıza teşekkür ediyorum. Futbolcularımızın gösterdikleri öz veri, gayret her şeyin üzerinde. Sezon bitti ama sıkıntılar sürüyor. En azından gençleriyle, Trabzonlu yabancılarıyla, tecrübeli oyuncularıyla takım ruhu içerisinde mücadele eden, taraftarına kendini sevdiren bir takımımız var. İnşallah seneye bunu geliştirerek yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

RODALLEGA'YI BEKLİYORUZ

TAKIMI bozmayı düşünmediklerini belirtten Ağaoğlu, "Ibanez ve Olcay ile vedalaştık. Rodallega'dan cevap bekliyoruz. Verebileceğimiz en iyi teklifi sunduk. Transfer çalışmaları da sürüyor. 5-6 transfer yapabiliriz. Bunların arasında genç oyuncular var, kiralık oyuncular var. Paramız yok. Dış transfere bonservis için 1 ila 2 milyon Euro arası bütçe ayırdık. Bunun dışına çıkmayı düşünmüyoruz. Kiralık, bonservissiz, tecrübeli, takıma direkt katkıda bulunacak oyuncular tercihimiz. Bunun yanında 2-3 tane belki 4 olabilir genç oyuncuyu kadromuza katacağız" dedi.



KARAMAN İLE İKİ YIL DAHA

Ağaoğlu, Yusuf Yazıcı ile Abdülkadir Ömür için şu ifadeleri kullandı: "Yusuf'u da Abdülkadir'i de sezon içinde büyük kulüpler birçok kez izledi. Ancak ikisi için de gelen resmi bir teklif yok. Bizim düşüncemiz bu sene ekonomiyi biraz düzeltebilirsek oyuncularımızla ve takviyelerle yolumuza devam etmek. Ünal hocamızla da iki sene daha beraberiz."



BAŞKAN'DAN SPORCULARA İFTAR

Spor camiası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlediği iftar programında buluştu. Bu sezon önemli bir başarı elde eden Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Ünal Karaman ile futbolcular Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Hüseyin Türkmen, Abdulkadir Parmak ve Uğurcan Çakır da iftarda yer aldı. Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile bir süre sohbet eden Erdoğan, Beşiktaş ve Başakşehirli futbolcularla da hatıra fotoğrafı çektirdi. İftarda Kartal'ın Başkanı Fikret Orman da hazır bulundu.