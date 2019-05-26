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, ile görüşecek, gündem

'ten boşalan teknik direktörlük koltuğunu doldurmak üzere çalışmalarını sürdüren yönetimi, 3 yıl için anlaştığı 'in tecrübeli teknik direktörü 'nın, bu kez kulübünü ikna etmek üzere girişimlere başladı. Beşiktaş başkanı , Medipol Başakşehir başkanı ile konuyla ilgili olarak hafta başında görüşme gerçekleştirecek.

OGÜN ŞAHİNOĞLU Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.5.2019
Fikret Orman, Göksel Gümüşdağ ile görüşecek, gündem Abdullah Avcı
  • Tarafların ortak noktada buluşup el sıkışması bekleniyor

Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna Abdullah Avcı'yı getirmeye hazırlanan siyah-beyazlılarda işin resmiyete dökülmesi için geri sayıma geçildi. Beşiktaş yönetimi, 3 yıllığına anlaşmaya varılan tecrübeli çalıştırıcıya bu hafta içinde imza attırmayı planlanıyor. Avcı'nın Başakşehir'den ayrılması büyük ölçüde kesinleşse de Beşiktaş yönetimi, iki kulüp arasında kırgınlık ve küskünlük yaşanmasını istemiyor.

F.BAHÇE DE ÇOK İSTİYOR

Bu nedenle Orman'ın hafta başında Başakşehir Başkanı Gümüşdağ'a nezaket ziyaretinde bulunacağı öğrenildi.

Gümüşdağ, Alanya maçı sonrası "Avcı'nın ayrılması gibi bir durum yok. Kendisiyle 5 yıllık sözleşmemiz var" demişti. Bu arada "Görüşmedik" dese de F.Bahçe'nin Avcı'ya teklifte bulunduğu bildirildi. Başkan Ali Koç'un Emre ile Avcı'yı takımda birlikte görmek istediği kaydedildi.

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Fikret Orman, Göksel Gümüşdağ ile görüşecek, gündem Abdullah Avcı
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