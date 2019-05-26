Fikret Orman, Göksel Gümüşdağ ile görüşecek, gündem Abdullah Avcı

Tarafların ortak noktada buluşup el sıkışması bekleniyor

Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna Abdullah Avcı'yı getirmeye hazırlanan siyah-beyazlılarda işin resmiyete dökülmesi için geri sayıma geçildi. Beşiktaş yönetimi, 3 yıllığına anlaşmaya varılan tecrübeli çalıştırıcıya bu hafta içinde imza attırmayı planlanıyor. Avcı'nın Başakşehir'den ayrılması büyük ölçüde kesinleşse de Beşiktaş yönetimi, iki kulüp arasında kırgınlık ve küskünlük yaşanmasını istemiyor.

F.BAHÇE DE ÇOK İSTİYOR

Bu nedenle Orman'ın hafta başında Başakşehir Başkanı Gümüşdağ'a nezaket ziyaretinde bulunacağı öğrenildi.

Gümüşdağ, Alanya maçı sonrası "Avcı'nın ayrılması gibi bir durum yok. Kendisiyle 5 yıllık sözleşmemiz var" demişti. Bu arada "Görüşmedik" dese de F.Bahçe'nin Avcı'ya teklifte bulunduğu bildirildi. Başkan Ali Koç'un Emre ile Avcı'yı takımda birlikte görmek istediği kaydedildi.