Göztepe süper kaldı

BUGÜN NELER OLDU

Akhisarspor'un haftalar önce veda ettiği Süper Lig'de son maçlara taşınan kümede kalma mücadelesi büyük heyecana sahne olurken, dün evindeGöz-Göz, 14. dakikada Serdar Gürler'in köşe atışındaAncak 74. dakikada Ankargücü Pazdan ile eşitliği sağladı: 1-1. Bu golün ardından ataklarını sıklaştıran Göztepe'nin 83'te kullandığı frikikteVAR incelemesinin ardından hakem Cüneyt Çakır, penaltı kararı verdi veGöztepe ?Başkanı Mehmet Sepil maç sonu en büyük coşkuyu yaşayan isimlerin başında geldi. Sepil, karşılaşma sonrası gözyaşlarını tutamazken, duygularını şöyle ifade etti: "Kurtulduk. Öldük öldük dirildik.Ankaragücü'nün bu mücadelesi örnek oldu. VAR kararları olmasa iki takımın da küme düşmeyi hak edeceğini düşünmüyorum. Artık gelecek için çalışmalar yapacağız.Ben de totemimi yaptım."Bornova ?Stadı'nı tamamen doldurarak takımlarına destek veren Göztepe taraftarları, takımın ligde kalmasıyla büyük bir coşku yaşadı. Teknik direktör Tamer Tuna ve oyuncular, bitiş düdüğünün ardından tribünlere giderek sevinçlerini sarı-kırmızılı futbolseverlerle paylaştılar.Göztepe'nin galibiyetinde pay sahibi olan orta saha Alpaslan Öztürk, mutluğunu şu sözlerle ifade etti: "Şu an dizlerim titriyor. Allah herkese nasip etsin."Ankaragücü ?galibiyetiyle birlikte ligde yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran Göztepe, puanını 38'e yükselterek sezonu 15. sırada tamamlamayı başardı. Büyük bir mücadele sergileyen A.Gücü ise son 5 maçta 3. yenilgisini alarak sezonu 40 puanla 13. sırada tamamladı.