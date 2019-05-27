Göztepe süper kaldı

Akhisarspor'un haftalar önce veda ettiği Süper Lig'de son maçlara taşınan kümede kalma mücadelesi büyük heyecana sahne olurken, dün evinde Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Göztepe, ligde kalmayı başardı.
Göz-Göz, 14. dakikada Serdar Gürler'in köşe atışında Alpaslan Öztürk'ün kafa vuruşuyla öne geçti: 1-0.
Ancak 74. dakikada Ankargücü Pazdan ile eşitliği sağladı: 1-1. Bu golün ardından ataklarını sıklaştıran Göztepe'nin 83'te kullandığı frikikte Cebrail, topa elle müdahale etti.
VAR incelemesinin ardından hakem Cüneyt Çakır, penaltı kararı verdi ve Deniz Kadah, ağları havalandırıp takımını ligde tuttu.
ÖLDÜK ÖLDÜK DİRİLDİK
Göztepe ?Başkanı Mehmet Sepil maç sonu en büyük coşkuyu yaşayan isimlerin başında geldi. Sepil, karşılaşma sonrası gözyaşlarını tutamazken, duygularını şöyle ifade etti: "Kurtulduk. Öldük öldük dirildik. Son 5 haftada sezon başında yapamadığımız kenetlenmeyi gerçekleştirdik.
Ankaragücü'nün bu mücadelesi örnek oldu. VAR kararları olmasa iki takımın da küme düşmeyi hak edeceğini düşünmüyorum. Artık gelecek için çalışmalar yapacağız. Soyunma odasına girdim, ağlayanlar vardı.
Ben de totemimi yaptım."
İZMİR'DE BÜYÜK COŞKU
Bornova ?Stadı'nı tamamen doldurarak takımlarına destek veren Göztepe taraftarları, takımın ligde kalmasıyla büyük bir coşku yaşadı. Teknik direktör Tamer Tuna ve oyuncular, bitiş düdüğünün ardından tribünlere giderek sevinçlerini sarı-kırmızılı futbolseverlerle paylaştılar.
'DİZLERİM TİTRİYOR'
Göztepe'nin galibiyetinde pay sahibi olan orta saha Alpaslan Öztürk, mutluğunu şu sözlerle ifade etti: "Hayatımda bu kadar sinirlendiğim, duygulandığım bir an daha hatırlamıyorum.
Şu an dizlerim titriyor. Allah herkese nasip etsin."
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Ankaragücü ?galibiyetiyle birlikte ligde yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran Göztepe, puanını 38'e yükselterek sezonu 15. sırada tamamlamayı başardı. Büyük bir mücadele sergileyen A.Gücü ise son 5 maçta 3. yenilgisini alarak sezonu 40 puanla 13. sırada tamamladı.