Takımın bütçesine dokunmayın

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yerine göreve gelen Abdullah Avcı ile yapılan görüşmenin detayları ortaya çıktı. Başkan Fikret Orman'ın yürüttüğü görüşmelerde,Yönetim kuruluyla plan, program dahilinde hareket etmek istediğini belirten Abdullah Avcı'dan ise gençleri takıma monte etmesi ve altyapıdan oyuncuların A Takım'ın parçası haline gelmesi istendi.Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, bir tv kanalına yaptığı açıklamada, "Her sene şampiyon olamayız" dedi. Hedeflerinin takımı gençleştirmek olduğunu vurgulayan Orman, "Beşiktaş'ın markası şampiyon olacak bir marka. Tabi her sene Beşiktaş şampiyon olacak diye bir şey yok. Tüm kulüpler daralacak. Beşiktaş'a da daha genç ağırlıklı ve hedefi olan bir takım kuracağız" dedi. Hakem tartışmalarına da değinen Fikret Orman, "Maç öncesi hakemleri baskı altına almak alaturka şeyler ama Türkiye'de çalışan bir şey gibi gözüküyor. Biz bu sene Beşiktaş olarak büyük zarar gördük. Yeni federasyon bundan sonra bunu yine egemen kılarsa, artık sessiz kalmayız" ifadesini kullandı.Kartal'ın cuma günü Kasımpaşa ile oynadığı maçı tribünden izleyen Slaven Bilic için flaş bir iddia ortaya atıldı. Başakşehir'in, Beşiktaş'ın eski teknik direktörüne teklif yaptığı bildirildi. Abdullah Avcı'nın Beşiktaş ile anlaşmasından dolayı boşalan teknik adamlık koltuğunun adayı Bilic, son olarak Suudi Arabistan ekibi Al İttihad'ı çalıştırmıştı. 4 yıl aradan sonra Süper Lig'e dönmesi beklenen Hırvat çalıştırıcıyla Kasımpaşa'nın da temas halinde olduğu biliniyor.Beşiktaş'a devre arasında kiralık gelen Shinji Kagawa, veda mesajı yayınladı. Japon oyuncu, "Sevgili Beşiktaş taraftarları, desteğiniz için teşekkür ederim. Şampiyonluğu kaçırdık ve istediğim katkıyı veremedim. Türkiye'yle ilgili her zaman güzel hatıralarım olacak" ifadelerini kullandı. Öte yandan Adem Ljajic'in bonservisi de Torino'dan alındı. 27 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş' maliyeti 6.5 milyon Euro oldu.