Takımın bütçesine dokunmayın

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yerine göreve gelen Abdullah Avcı ile yapılan görüşmenin detayları ortaya çıktı. Başkan Fikret Orman'ın yürüttüğü görüşmelerde, 55 yaşındaki teknik adama 3 yıl üzerinden 2 milyon Euro maaş teklif edildi. Bu teklife olumlu yaklaşan Avcı da yönetimden transfer için bütçenin yanı sıra, teknik kadrosuna karışılmamasını istedi. Kulüpteki ekonomik sıkıntıların varlığını bildiğini belirten ancak oyuncu kadrosunun bundan etkilenmemesini isteyen deneyimli hoca, altyapı yatırımlarının artmasını da taleplerine ekledi.
"GENÇLERİ KAZAN"
Yönetim kuruluyla plan, program dahilinde hareket etmek istediğini belirten Abdullah Avcı'dan ise gençleri takıma monte etmesi ve altyapıdan oyuncuların A Takım'ın parçası haline gelmesi istendi.
'HER SENE ŞAMPİYON OLAMAYIZ'
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, bir tv kanalına yaptığı açıklamada, "Her sene şampiyon olamayız" dedi. Hedeflerinin takımı gençleştirmek olduğunu vurgulayan Orman, "Beşiktaş'ın markası şampiyon olacak bir marka. Tabi her sene Beşiktaş şampiyon olacak diye bir şey yok. Tüm kulüpler daralacak. Beşiktaş'a da daha genç ağırlıklı ve hedefi olan bir takım kuracağız" dedi. Hakem tartışmalarına da değinen Fikret Orman, "Maç öncesi hakemleri baskı altına almak alaturka şeyler ama Türkiye'de çalışan bir şey gibi gözüküyor. Biz bu sene Beşiktaş olarak büyük zarar gördük. Yeni federasyon bundan sonra bunu yine egemen kılarsa, artık sessiz kalmayız" ifadesini kullandı.
AVCI BEŞİKTAŞ'A BİLİC BAŞAKŞEHİR'E
Kartal'ın cuma günü Kasımpaşa ile oynadığı maçı tribünden izleyen Slaven Bilic için flaş bir iddia ortaya atıldı. Başakşehir'in, Beşiktaş'ın eski teknik direktörüne teklif yaptığı bildirildi. Abdullah Avcı'nın Beşiktaş ile anlaşmasından dolayı boşalan teknik adamlık koltuğunun adayı Bilic, son olarak Suudi Arabistan ekibi Al İttihad'ı çalıştırmıştı. 4 yıl aradan sonra Süper Lig'e dönmesi beklenen Hırvat çalıştırıcıyla Kasımpaşa'nın da temas halinde olduğu biliniyor.
KAGAWA VEDA ETTİ
Beşiktaş'a devre arasında kiralık gelen Shinji Kagawa, veda mesajı yayınladı. Japon oyuncu, "Sevgili Beşiktaş taraftarları, desteğiniz için teşekkür ederim. Şampiyonluğu kaçırdık ve istediğim katkıyı veremedim. Türkiye'yle ilgili her zaman güzel hatıralarım olacak" ifadelerini kullandı. Öte yandan Adem Ljajic'in bonservisi de Torino'dan alındı. 27 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş' maliyeti 6.5 milyon Euro oldu.