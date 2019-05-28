Chelsea Arsenal maçı saat kaçta hangi kanalda? CHELSEA ARSENAL CANLI YAYIN ŞİFRESİZ Mİ?

UEFA Avrupa Ligi'nde final heyecanı tüm dünyada yaşanmaya başladı. Bu sezon iki büyük kupa finaline 4 İngiliz takımı kalmayı başarmıştı. Chelsea ve Arsenal'in karşı karşıya geleceği mücadele öncesi futbolseverler araştırmalar yapıyorlar. Peki, 'Chelsea Arsenal maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?' , 'Chelsea Arsenal maçı ne zaman?' Sabah.com.tr olarak özel olarak hazırladığımız içeriğimizde bu soruların yanıtlarını hazırladık.
UEFA Avrupa Ligi'nde 2018-2019 sezonu kupası, 29 Mayıs Çarşamba günü oynanacak final maçıyla sahibini bulacak.