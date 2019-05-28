Chelsea Arsenal maçı saat kaçta hangi kanalda? CHELSEA ARSENAL CANLI YAYIN ŞİFRESİZ Mİ?

UEFA Avrupa Ligi'nde final heyecanı tüm dünyada yaşanmaya başladı. Bu sezon iki büyük kupa finaline 4 İngiliz takımı kalmayı başarmıştı. Chelsea ve Arsenal'in karşı karşıya geleceği mücadele öncesi futbolseverler araştırmalar yapıyorlar. Peki, 'Chelsea Arsenal maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?' , 'Chelsea Arsenal maçı ne zaman?' Sabah.com.tr olarak özel olarak hazırladığımız içeriğimizde bu soruların yanıtlarını hazırladık.

CHELSEA ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA VE NE ZAMAN? UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİ NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi'nde 2018-2019 sezonu kupası, 29 Mayıs Çarşamba günü oynanacak final maçıyla sahibini bulacak.