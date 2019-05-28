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İstikbal Mobilya ’da ’in başkanlığını yaptığı yönetim kurulu Kararı aldı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 28.5.2019 16:09 Güncelleme Tarihi: 28.5.2019 16:17
Kayserispor'dan Olağanüstü Genel Kurul kararı

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Olağanüstü Genel Kurulun 15 Haziran 2019 Cumartesi Günü Saat 11.00'de Kadir Has Spor Ve Kongre Merkezinde yapılacağı bildirildi. Olağanüstü Genel Kurul'da Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu raporlarının okunmasının ardından Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, Denetim Kurulu üyelerinin seçimi ve Disiplin Kurulu üyelerinin seçimi yapılacak. Başkan Erol Bedir'in aday olup olmayacağı önümüzdeki günlerde belli olacağı öğrenildi. Başkan Bedir, 2-0 kaybedilen Erzurumspor karşılaşması sonrası, sadece kendisinin çabasının yetmediğini kaydederek şehir olarak takıma sahip çıkılması gerektiğini söylemişti.

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Kayserispor'dan "Olağanüstü Genel Kurul" kararı
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