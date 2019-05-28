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Yaz dönemi 2019 ne zaman başlayacak? İşte transfer sezonunun açılacağı tarih

Dünya üzerinde 2018-2019 sezonunun sonuna yaklaşırken, transferde de hareketli anlar yaşanacak. Liglerin sona ermesi ile kadrolarını güçlendirmek için harekete geçecek olan takımlar, döneminin başlayacağı tarihi bekliyor. Bu doğrultuda, '2019 ne zaman başlayacak?' sorusu futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Sizler için hazırladığımız haberimizden, Avrupa'nın büyük ligleri dahil olmak üzere Spor Toto transfer sezonunun açılacağı tarih bilgisine yer verdik.

Giriş Tarihi: 28.5.2019 11:13
Yaz transfer dönemi 2019 ne zaman başlayacak? İşte transfer sezonunun açılacağı tarih

Dünya üzerinde birçok ligde 2018-2019 futbol sezonunun sonuna gelindi. Kadrolarını güçlendirerek yeni sezona hazırlanmak isteyen takımlar, yaz transfer dönemini heyecanla bekliyor. Her sene olduğu gibi bu yıl da, Süper Lig başta olmak üzere yaz transfer sezonunda futbolseverleri hareketli günler bekliyor olacak. Peki, 2019 Yaz transfer dönemi ne zaman başlıyor?

TRANSFER SEZONUNUN AÇILACAĞI TARİH

Haberimizin detaylarından yaz transfer sezonunun açılacağı tarihe ulaşabilir, hangi ülkede, ne zaman transferlerin gerçekleştirilebileceği bilgisine erişebilirsiniz.

İşte, ayrıntılar;

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Yaz transfer dönemi 2019 ne zaman başlayacak? İşte transfer sezonunun açılacağı tarih
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