Avrupa Ligi Chelsea’nin

BUGÜN NELER OLDU

İngiliz derbisine sahne olan UEFA Avrupa Ligi finalinde Chelsea, Arsenal'i 4-1 yenip şampiyon oldu. Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede Arsenal, ilk yarıda girdiği net pozisyonları harcadı. İkinci yarıda sazı eline alan Maviler, 49'da Giroud ile perdeyi açtı. Pedro ve Hazard'ın golleri Topçular'ı çökertti. 69'da Iwobi takımını umutlandırsa da 72'de Hazard fişi çekti ve Chelsea 6 yıl sonra Kupa 2'yi müzesine götürdü. Oynadığı son 5 Avrupa finalini kaybeden Arsenal, Şampiyonlar Ligi'ne gitme şansını tepti. Chelsea'nin bu zaferiyle