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Bakü’de oynanan finalinde , ’i 4-1 devirip Kupa 2’nin şampiyonu oldu. Chelsea'nin bu zaferiyle Başakşehir de Devler Ligi elemelerine 3. turdan başlama hakkı kazandı

Giriş Tarihi: 30.5.2019
Avrupa Ligi Chelsea’nin
İngiliz derbisine sahne olan UEFA Avrupa Ligi finalinde Chelsea, Arsenal'i 4-1 yenip şampiyon oldu. Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede Arsenal, ilk yarıda girdiği net pozisyonları harcadı. İkinci yarıda sazı eline alan Maviler, 49'da Giroud ile perdeyi açtı. Pedro ve Hazard'ın golleri Topçular'ı çökertti. 69'da Iwobi takımını umutlandırsa da 72'de Hazard fişi çekti ve Chelsea 6 yıl sonra Kupa 2'yi müzesine götürdü. Oynadığı son 5 Avrupa finalini kaybeden Arsenal, Şampiyonlar Ligi'ne gitme şansını tepti. Chelsea'nin bu zaferiyle Başakşehir de Devler Ligi elemelerine 3. turdan başlama hakkı kazandı.
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