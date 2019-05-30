Fernando Muslera: Türkiye’de Terim’in alternatifi yok

FLORYA'DA

MELO'NUN

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera, 22'nci lig şampiyonluğunun kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Muslera, "2011'de buraya geldiğimdedemiştim. Bu zamana kadar 5 lig şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası, 4 de Süper Kupa kazandım. Bu beni inanılmaz mutlu ediyor ama bunları tek başıma kazanmadım. Bunda herkesin payı var. Birçok takım arkadaşımla beraber kazandık, hocalarımızla birlikte kazandık ama en önemlisi Fatih Terim'le kazandık. En çok kupayı onunla kazandım" diye konuştu.Terim'e kendisini 2011 yılında Galatasaray'a getirdiği için teşekkür eden deneyimli kaleci,ifadesini kullandı."Fatih Terim ile baba-oğul ilişkimiz var. Bu çok önemli. Sadece futbolda değil, ben özel hayatımda bir sıkıntım olduğu zaman da onunla konuşuyorum. Galatasaray'da olduğu zamanlar ve olmadığı zamanlar var, ben bu iki tarafı da yaşamış bir futbolcuyum. Bakın Florya'da çiçekler açmış, bu bile hocanın sayesinde diye düşünüyorum."* Bu sezon en unutamadığın maç: Medipol Başakşehir ile ikinci maç.* Galatasaray'da en unutamadığın maç: 2011-2012 sezonu Süper Final Fenerbahçe deplasmanı. Maçı kazanmamış olabiliriz ama şampiyonluğu kazandık. Çok önemli ve zor bir şampiyonluktu.* En zorlandığın golcü: Hem onunla beraber oynarken, hem ona karşı oynarken, her zaman için Burak Yılmaz diyebilirim.* Jürgen Klopp mu, Pep Guardiola mı?: Fatih Terim.* Şampiyonlar Ligi finali tahmini: Artık futbolda favori diye bir şey kalmadı biliyorsunuz. Benim favorim Barcelona'ydı, orada arkadaşlarım var, onları tutuyordum ama artık kalmadı. Finalde kim iyi oynarsa, kim hak ederse o kazansın.* Ronaldo mu, Messi mi?: Messi."Ben buradan şu mesajı vermek istiyorum: Galatasaray gibi bir camiaya karşı herkesin saygı olarak maksimumunu göstermesi gerekiyor. Yorum yapanların, gazetecilerin, dışarıda konuşanların... Biz bunu fazlasıyla hak ediyoruz, başarılarla, yaptığımız işlerle. İşin içinde Galatasaray varsa, hiçbir zaman pes etmek yoktur. Bunu hep yaşadık.""Selçuk sadece takım arkadaşım değil, aynı zamanda yakın arkadaşım. Bu kulübün zor zamanlarını da iyi zamanlarını da beraber yaşadık. Bunun gibi birçok arkadaşım oldu tabii ki. Buna Elmander'i, Melo'yu, Drogba'yı, Sneijder'i, Engin'i ve Semih'i sayabiliriz. Gitmelerini hiç istemedim çünkü Galatasaray için önemli, Galatasaray için özel oyunculardı.""Geçen sene için de, bu sene için de Başakşehir'i tebrik etmek istiyorum. Sonuna kadar mücadele ettiler. Ama dediğim gibi Galatasaray bitti demeden bitmez. Bize inananlar birazcık inançlarını kaybetmiş olabilirler ama biz puan farkı maksimum seviyedeyken de inancımızı, hırsımızı, tutkumuzu hocamız sayesinde kaybetmedik. Galatasaray yarışta olduğu zaman hep favoridir."